Es confirmen els rumors, el de Fede Valverde és veritat: 'Jugarà...'
Fede Valverde aclareix els dubtes sobre la seva participació en el debut contra Osasuna
Parlar de Fede Valverde és parlar d'un dels jugadors més importants de l'equip blanc i un dels pesos pesants del vestidor. L'esportista uruguaià ha estat intocable en l'esquema de Carlo Ancelotti durant les últimes temporades. L'arribada de Xabi Alonso a la banqueta podria propiciar canvis a l'equip i la incidència en el joc que pugui tenir Valverde.
La temporada passada, l'uruguaià ho va jugar gairebé tot, sent el veritable comodí de l'equip alternant diverses demarcacions. Valverde va jugar tant a la medul·lar com de lateral dret quan l'equip ho va necessitar a causa de l'allau de baixes per lesió. L'uruguaià va arribar literalment fos al final de temporada i ara Xabi Alonso vol protegir el jugador per evitar que es repeteixi aquesta situació.
El tècnic ja hauria indicat a Valverde que aquest any no serà intocable i que pot començar des de la banqueta en certs partits. No es tracta de cap càstig ni tampoc de manca de confiança, sinó de dosificar el jugador. Xabi Alonso sap de la importància de Valverde en l'equip, és el pulmó del mateix i sense cap substitut adequat per a la seva tasca.
Les pors del Real Madrid amb Valverde
Aquest passat dilluns, el Madrid anunciava la convocatòria per al segon amistós de la pretemporada contra el WSG Tirol. Sorprenia l'absència de Fede Valverde per uns problemes de sobrecàrrega muscular als bessons. Tot i que s'espera que estigui recuperat pel debut de Lliga contra Osasuna, la seva situació posa en alerta Xabi Alonso.
Amb 27 anys, el migcampista és indiscutible a l'onze pel seu incansable treball, però també un líder al vestidor. El seu perfil de totcampista i igualment el seu recorregut van fer que el Madrid pagués 5M en el seu dia pels seus serveis a Peñarol de Montevideo. La temporada passada va ser un dels pocs que va mantenir el nivell; prova d'això és la sobreexplotació que Carlo Ancelotti va fer del jugador sense rotacions.
Fede Valverde, el més utilitzat
Fede ha estat el més utilitzat per Carlo Ancelotti en les dues últimes temporades, sempre ratllant a gran nivell físic, i només es va perdre dos enfrontaments. Xabi Alonso no vol córrer el risc de perdre l'uruguaià per un llarg període de temps, sent conscient que arrossega esgotament de la temporada passada. Valverde va jugar la friolera de 65 partits i, amb l'objectiu de no agreujar les molèsties actuals, el tècnic basc dosificarà Valverde.
Xabi Alonso vol l'uruguaià a la medul·lar, on el veu com a indispensable per a l'equip, i no tornarà al lateral dret. El Madrid compta en aquesta posició amb Dani Carvajal, recuperat de la seva greu lesió, i el nou fitxatge Alexander Arnold. Valverde ha confirmat que arribarà segur per al debut contra Osasuna; ara, veurem si Xabi Alonso optarà per donar-li descans o bé fer-lo sortir d'inici.
