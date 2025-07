Deco li demana que hi recapaciti, no té lloc: a la Premier League se'l rifen

Els despatxos del Barça estan en plena efervescència i Deco, com a director esportiu, té la missió de realitzar tota la planificació de l'equip. Estant en contacte constant amb Flick i Laporta, el portuguès sap que ha de prendre decisions molt meditades per no posar en risc l'entitat. És necessari que escolti les peticions del tècnic alemany i intenti complir-les sense sobrepassar els límits imposats per Laporta.

Sense dubte, Deco està realitzant una gran feina en l'apartat de fitxatges: amb recursos limitats ha aconseguit complir amb les demandes de Flick. Els fitxatges de Joan García, Marcus Rashford i Roony Bardghji ja són una realitat i milloraran la qualitat de la plantilla. Ara bé, després de les noves incorporacions, Deco està centrat en les sortides que puguin produir-se.

Pablo Torre i Pau Víctor han estat les dues primeres baixes, però Deco en vol més i sap que la Premier League pot oferir molts milions per Marc Casadó. El canterà culer es va convertir en una de les grans revelacions la temporada passada apareixent de manera inesperada i complint amb escreix, però la seva venda no està descartada.

Marc Casadó agrada molt a la Premier League

Marc Casadó torna a estar en el focus d'interès de diversos clubs de la Premier League. Equips com l'Arsenal, el Chelsea o el Manchester United sospiren per fer-se amb els seus serveis i podrien pagar els 40 milions que demana Deco. El seu gran desplegament físic, que el caracteritza en cada partit, el converteix en un perfil idoni i cotitzat per al futbol britànic.

Marc Casadó és conscient que ho tindrà complicat enguany al Barça, ja que la competència al mig del camp serà d'escàndol. La recuperació de Bernal, successor natural de Sergio Busquets, li posarà les coses encara més difícils per tenir minuts. Per tant, la seva sortida no és gens descabellada, tot dependrà de la necessitat del club català, i si Deco necessita forçar una gran venda, Casadó serà l'escollit.

Marc Casadó és la solució, però s'aferra al seu lloc

La situació de Marc Casadó al Barça no és senzilla, Flick comptarà amb una línia de mig del camp molt poblada i de gran qualitat. Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Bernal estan per davant de Casadó en la rotació. Tot i això, Casadó segueix determinat en la seva idea de continuar al Barça i vol tornar a convèncer Flick.

L'entorn del jugador manifesta per activa i per passiva que el gran objectiu del migcampista és triomfar al Barça. El tècnic alemany, Hansi Flick, valora el seu esforç i gran actitud i estarà encantat si el jugador segueix formant part de la plantilla. Per tant, tot i les intencions de Deco, i llevat de sorpresa d'última hora, el futur de Marc Casadó passa pel Camp Nou.