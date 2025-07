Fran García al·lucina i avisa Ferland Mendy: 'Álvaro Carreras és un m...'

El Real Madrid té més que coberta la posició de lateral esquerre amb tres opcions de màxim nivell: Fran García, Ferland Mendy i Álvaro Curses. Els tres defenses són els escollits per competir per la confiança de Xabi Alonso. Fran i Mendy fa diverses temporades que són al Bernabéu, però el seu discret rendiment ha portat Florentino Pérez a fitxar Álvaro Curses.

Les actuacions de Fran García no han acabat de convèncer, mentre que Ferland Mendy ha anat acumulant diverses lesions en els últims mesos. En conseqüència, la direcció esportiva blanca ha activat el fitxatge d'Álvaro Curses, que ha arribat procedent del Benfica a canvi de 50 milions. Excepte sorpresa majúscula, Mendy o Fran, un dels dos, sortirà del club aquest estiu.

Xabi Alonso considera excessiu comptar amb tres carrilers esquerrans a la plantilla i ja està buscant solucions. En aquest sentit, Fran García hauria estat contactat per l'AC Milan i podria sortir per 20 milions, mentre que Ferland Mendy encara no ha rebut cap oferta. Sigui com sigui, el que està clar és que Álvaro Curses serà el titular.

Álvaro Curses, flamant fitxatge blanc

Al gener de 2024, Álvaro Curses signava el seu contracte amb el Benfica després d'una etapa al Manchester United que no va ser tan fructífera com s'esperava. Un any i mig després, Curses s'ha convertit en un lateral esquerrà altament cotitzat. El Real Madrid no ha dubtat ni un instant a fer-se amb els seus serveis.

Álvaro Curses coneix bé el club blanc després de passar 3 anys de la seva etapa de formació a les categories inferiors del Real Madrid. Va arribar fins a l'etapa juvenil, però no va aconseguir fer el salt al primer equip. Ara, gràcies al seu gran rendiment al Benfica, Álvaro s'ha guanyat ser el titular del Real Madrid.

Fran García i Ferland Mendy no poden competir amb Álvaro Curses

Fran García ja ha advertit Ferland Mendy que serà gairebé impossible competir amb Álvaro Curses ja que posseeix diverses qualitats úniques. La seva capacitat per progressar per banda i trencar línies amb facilitat és una de les seves millors virtuts. Una altra característica del carriler és la seva precisió a l'hora de generar centrades a l'àrea que sempre porten autèntic perill.

A Valdebebas tenen clar que Álvaro Curses és un molt bon lateral, molt complet i es convertirà en peça important per a l'equip. Alt rendiment i versatilitat sumats a la seva gran regularitat en el joc són la seva carta de presentació. En la seva campanya anterior amb el Benfica va acabar marcant 4 gols i repartint 5 assistències en 49 partits disputats.