Oficial, se'n va amb Jesús Vallejo a l'Albacete: una altra acomiadada al Bernabéu

La història de Jesús Vallejo al Real Madrid ha arribat al seu final. El central va ser fitxat fa deu anys procedent del Zaragoza, quan era considerat una de les grans promeses del futbol espanyol. El seu lideratge, serenor i visió defensiva van enamorar la direcció esportiva blanca.

Tanmateix, la seva evolució no va ser l’esperada. Cessió rere cessió, el seu rendiment va anar caient, passant per clubs com Eintracht Frankfurt, Wolves i Granada, sense aconseguir consolidar-se. En tornar al Bernabéu, Jesús Vallejo va acabar sent un jugador de rotació sense continuïtat.

Tot i així, el seu pas pel Real Madrid té molt de mèrit. En aquest context, Jesús Vallejo ha format part de la plantilla més exitosa de l’última dècada i ha estat present en algun dels títols de Champions. D’aquesta manera, el seu nom ha quedat gravat en moments importants del club blanc.

Un d’aquests, inesborrable, va ser la seva actuació davant el Manchester City. A les semifinals de la Champions, Vallejo va donar la cara en un partit històric. La seva entrega i determinació van deixar empremta al Bernabéu durant els pocs minuts que va ser al camp.

Xabi Alonso tanca l’etapa de Jesús Vallejo, que no se’n va sol

Amb l’arribada de Xabi Alonso a la banqueta blanca, els canvis no s’han fet esperar. El nou entrenador vol una plantilla més competitiva i amb menys efectius. Entre els descartats hi ha Jesús Vallejo, que als seus 28 anys ja té nou destí.

El central ha signat per l’Albacete i ja ha disputat els seus primers minuts amb el conjunt manxec. Al Carlos Belmonte s’obre una nova etapa per a ell, a la recerca de minuts i estabilitat.

D’altra banda, Jesús Vallejo ha rebut l’afecte del vestidor madridista en el seu comiat. Un fet que demostra que ha mostrat compromís i professionalitat durant tots aquests anys, sense una mala paraula, malgrat la manca de protagonisme.

Retrobament inesperat a Albacete

Jesús Vallejo no estarà sol en la seva nova aventura. Curiosament, a l’Albacete compartirà vestidor amb una perla de la pedrera blanca: Lorenzo Aguado. El lateral també ha deixat el Real Madrid aquest estiu, després de molts anys de formació a ‘La Fábrica’.

Lorenzo Aguado ha escrit una emotiva carta de comiat, en què agraeix al club tot el que li ha donat. Formació, valors i vivències úniques que ara portarà al futbol professional.

Vallejo i Aguado compartiran vestidor al Carlos Belmonte. Dos futbolistes que busquen trobar la seva millor versió i aportar la seva experiència, en el cas de Jesús Vallejo, i ganes de créixer, en el cas de Lorenzo Aguado, a Segona Divisió. Nova etapa, nous reptes i una història compartida que continua lluny del Santiago Bernabéu.