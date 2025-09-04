Aurélien Tchouaméni s'assabenta del que ha passat amb Vitinha i pren una decisió: «Vaig a...»
El migcampista francès té clara la seva postura
Aurélien Tchouaméni està vivint el moment més dolç de la seva carrera gràcies a la confiança que li ha transmès Xabi Alonso. El curs passat va haver de jugar molts partits com a central, situant-se en l'ull de l'huracà quan els resultats no eren els esperats. Ara, amb els nous fitxatges i les instruccions de Xabi, Tchouaméni s'ha assentat com el pivot titular del Real Madrid i, en aquests moments, sembla ser intocable.
La seguretat que ofereix en cada partit ha convençut el cos tècnic i l'afició, que comencen a veure'l amb capacitat per dominar el centre del camp durant molts anys. Les seves qualitats físiques i la seva habilitat per recuperar pilotes l'han convertit en l'àncora de l'equip, tot i que encara té marge per continuar evolucionant. Ara bé, malgrat la bona feina que està fent Aurélien Tchouaméni en la faceta defensiva, Xabi Alonso busca un jugador que també pugui organitzar el joc amb criteri.
El perfil que busca Xabi Alonso té nom i cognoms: Vitinha
El tolosà vol un migcampista capaç de fer un pas més en la construcció, algú que ofereixi solucions quan el Madrid té la possessió i necessita generar perill des de la medul·lar. En aquest sentit, el gran favorit és Vitinha, migcampista del PSG que ha signat una temporada brillant i que podria estar entre els candidats al Baló d'Or.
La capacitat de Vitinha per manejar el ritme dels partits, juntament amb la seva qualitat tècnica, el converteixen en un perfil molt atractiu, però fer-se amb els seus serveis sembla ser impossible. S'ha parlat molt d'una clàusula de 90 milions d'euros, però fonts properes al PSG asseguren que aquesta clàusula no existeix. Per tant, el club parisenc tindria el control absolut de l'operació i exigiria una xifra molt elevada per deixar sortir la seva estrella.
Florentino Pérez és conscient d'aquesta situació i assumeix que portar Vitinha serà molt complicat llevat que el jugador pressioni per sortir o el PSG canviï radicalment de postura.
El pas endavant d'Aurélien Tchouaméni
Davant d'aquest escenari, Aurélien Tchouaméni ha entès que ha de fer un pas endavant per consolidar-se com alguna cosa més que un recuperador de pilotes. Així l'hi ha fet saber a Xabi Alonso amb una frase contundent: "M'esforçaré al màxim per millorar en la creació de joc"
Si compleix amb aquesta promesa, el Real Madrid podria tenir a casa la solució als seus problemes organitzatius al centre del camp. D'aquesta manera, el fitxatge de Vitinha deixaria de ser una necessitat i Aurélien Tchouaméni es confirmaria com el líder absolut de la medul·lar per als pròxims anys.
