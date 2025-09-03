Deco da la orden: 60 millones y fuera del Barça, Joan Laporta acepta, adiós

Deco y Joan Laporta están totalmente centrados en conseguir estabilizar la situación deportiva y económica del club. A nivel de juego, con la llegada de Hansi Flick el curso pasado y los resultados cosechados, parece que el objetivo está superado. A nivel financiero, el tema es otra cosa: todavía quedan muchos flecos por resolver.

El Barça necesita de una gran inyección económica para saldar de raíz los problemas económicos existentes. La idea de Deco y Joan Laporta, para este mercado estival, pasaba por forzar una salida que dejara un buen ingreso económico. Nombres como Ronald Araújo, Frenkie de Jong o el mismo Robert Lewandowski estaban encima de la mesa, pero todos siguen en el club.

En consecuencia, Deco y Joan Laporta están pensando en otra solución más factible, aunque también más dolorosa. Primero se habló de la posible salida de Gavi, después de Fermín López, y ahora le toca el turno a Dani Olmo. El '20' del Barça es uno de los mejores futbolistas del mundo, pero sus constantes problemas físicos y su irregularidad en el juego podrían convertirlo en el sacrificado.

Dani Olmo comienza a ser un problema

El jugador formado en La Masía fue el fichaje estrella del pasado verano. El Barça abonó al Leipzig cerca de 55 millones por su incorporación y Dani Olmo respondió de inmediato: comenzó el campeonato liguero como un tiro. Anotó varios goles en los primeros partidos dejando inmejorables sensaciones.

Sin embargo, y a medida que la temporada iba transcurriendo, sus innumerables problemas físicos comenzaron a hacer mella. Sus grandes actuaciones se alternaban con períodos de ausencia por lesión, lo que acabó siendo el denominador común de la pasada temporada para Dani Olmo. Además, sus problemas de inscripción también jugaron en su contra, afectando mentalmente a su rendimiento.

Dani Olmo podría ser el sacrificado: Deco pide 60 millones y Joan Laporta acepta

Deco y Joan Laporta temen que Dani Olmo acabe siendo un caso similar al de Dembélé en cuanto a las lesiones, lo que podría provocar su salida del club catalán. Sus constantes molestias físicas, sumadas a la enorme competencia en la zona medular y a la irregularidad de sus actuaciones, pueden ser la gota que colme el vaso.

Últimamente, Dani Olmo ya no es tan decisivo y ya no se descarta su posible salida. El Barça pagó 55 millones por él, así que ha fijado su precio de salida en 60 'kilos'. Deco y Joan Laporta ya han hablado sobre este tema en privado y, en caso de que se presente la oportunidad, valoraran la salida del frágil jugador nacido en Terrassa.