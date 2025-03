Tot canvia amb el que el Barça ha descobert de Rafael Leao: 'La sorpresa...'

Rafael Leao, l'estrella portuguesa de l'AC Milan, està en el radar dels millors equips d'Europa. Ara bé, malgrat el seu gran nivell, Leao no està aconseguint que el Milan tingui un bon rendiment: l'equip està classificat actualment en el novè lloc de la Serie A. Els rossoneri només han guanyat el 42% dels seus partits i se situen a 17 punts del líder, l'Inter.

Rafael Leao, per la seva banda, ha participat en 38 encontres entre lliga, Copa italiana i Champions, aconseguint 10 gols i repartint 8 assistències. Un rendiment similar al de la temporada passada, on va jugar un total de 47 encontres, marcant 15 gols i donant 13 assistències.

Malgrat els bons números de Rafael Leao, l'AC Milan no acaba d'aixecar el cap, la qual cosa podria comportar la venda de l'internacional portuguès. Des d'Itàlia han sorgit informacions indicant que el preu de l'atacant hauria baixat dels 100 milions inicials a 70. L'equip llombard estaria disposat a negociar un traspàs, i en aquest sentit, el Barça estaria interessat a fer-se amb els serveis del jugador.

Rafael Leao encaixa al Barça, però...

La direcció esportiva del Barça, de la mà de Hansi Flick, vol reforçar la línia atacant per a la pròxima temporada amb un nou extrem esquerre. En aquest sentit, Joan Laporta sempre ha tingut debilitat per Rafael Leao, que acaba contracte amb l'AC Milan al juny de 2028. Tanmateix, la marxa irregular de l'equip i alguns problemes interns fan que el davanter pugui acabar sortint aquest mateix estiu.

Segons informen mitjans com La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao ha passat de ser el vaixell insígnia de l'AC Milan a un jugador prescindible. El mitjà italià informa que té moltes possibilitats de canviar d'aires a l'estiu, especialment després de l'eliminació a la Champions. El Milan està disposat a escoltar ofertes i el Barça presentarà la seva, però ara ha aparegut un incòmode rival que pot canviar-ho tot: el Chelsea dirigit per Enzo Maresca.

Rafael Leao aixeca passions al Chelsea

El Chelsea s'ha consolidat, des de fa temps, com un dels protagonistes per excel·lència del mercat de fitxatges. Els de Londres han incorporat molt bons jugadors a la seva plantilla gràcies a una gran inversió realitzada. I ara estan molt pendents de la situació de Rafael Leao, postulant-se com a seriós candidat a fer-se amb els seus serveis per sorpresa del Barça.

Segons informacions de mitjans anglesos, el Chelsea no escatimarà esforços per fer-se amb el talentós extrem. Els londinencs estarien disposats a oferir 100M per Rafael Leao, la qual cosa podria dificultar, en gran mesura, el seu fitxatge pel Barça. Joan Laporta té a favor seu el fet que Leao sempre ha manifestat el seu desig de jugar al Camp Nou i la bona relació amb el seu agent Jorge Mendes.