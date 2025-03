Confirmat, Hansi Flick cancel·la el seu fitxatge, no el vol: 'Ni marcant 15 gols'

Hansi Flick va arribar al Barça fa uns mesos i tot ha anat a millor des de l'instant en què va aterrar a la Ciutat Comtal. L'entrenador, amb mà dura, està aconseguint que els futbolistes mostrin totes les seves qualitats. Sol prendre les decisions més encertades i no permet que ningú es desviï del camí que ell considera l'adequat.

El Barça està en un gran moment esportiu i la plantilla està encantada amb el nou dirigent; diversos ho han confirmat als mitjans. La directiva, encara que amb limitacions, està disposada a donar-li a Hansi Flick algun que altre fitxatge. Curiosament, un dels que més il·lusió faria a l'afició està fora dels plans de l'alemany.

Hansi Flick i el seu equip

Hansi Flick és just el tipus de persona que li feia falta al Barça: experiència i disciplina en estat pur. L'alemany no permet les faltes de respecte i vol tenir-ho tot sota control; a més, no li costa gens posar sancions. Se sap que, per norma seva, els jugadors han d'anar vestits al partit amb la roba oficial del club.

A més, diversos futbolistes han estat castigats al llarg de la temporada per arribar tard a xerrades o entrenaments. Jules Koundé ja s'ha quedat dues vegades sense jugar a causa de la seva impuntualitat, la qual, segons Flick, és intolerable. Un altre cas és el d'Iñaki Peña, a qui li va sortir molt car: va perdre el seu lloc de forma definitiva.

Hansi Flick, encara que és conscient de la situació del Barça, li ha demanat a la directiva un extrem esquerre de qualitat. La idea és que Raphinha pugui tenir descans, ja que ho està jugant absolutament tot i amb una intensitat molt alta. Han sonat noms com Sané, Luis Díaz o Nico Williams, però la directiva pensa en un altre.

L'extrem esquerre al qual Hansi Flick no vol

Hansi Flick no vol viure del passat i la seva intenció és mirar cap al futur: les "vaques sagrades" no tenen espai en la seva plantilla. André Cury, qui va portar a Neymar al Barça el 2013, ha afirmat públicament que el seu retorn al club català és factible. Deco també va admetre públicament que a Neymar no se li podia dir que no i que era una opció a contemplar.

En principi, Joan Laporta li ha posat les condicions a Neymar de marcar 15 gols i mantenir una bona forma física si vol tornar. De totes maneres, Hansi Flick, que té control total sobre la seva plantilla, no el vol ni que marqui 15 gols.