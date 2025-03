Deco avisa, ni Szczesny ni Joan García, anuncian el nombre del nuevo portero del Barça

El Barça, encabezado por Deco, tiene varios objetivos de cara a este próximo mercado de fichajes de verano, pero uno de los principales será cerrar el debate en la portería. Si bien es cierto que el portero titular será Marc-André ter Stegen, todavía lesionado, el Barça duda a la hora de elegir al relevo del meta alemán, que tiene 32 años. Encima de la mesa existían dos opciones reales: apostar por la renovación de Wojciech Szczesny o cerrar el fichaje del portero del RCD Espanyol, Joan García, que tiene 23 años.

A pesar de que los nombres de Szczesny y de Joan García sonaban con mucha fuerza, Deco ha lanzado un claro aviso y ha anunciado el nombre del próximo portero culer. Como es evidente, todavía no está cerrado, pero demuestra que el Barça trabaja en una dirección alternativa a Szczesny y Joan García. Joan Laporta querría contar con Szczesny, mientras que la dirección deportiva querría fichar a Joan García, pero Deco ha aparecido con otro as bajo la manga: nuevo portero para el Barça.

Quien ya no tiene ninguna opción de seguir en el Barça y que, por consiguiente, será traspasado es el portero alicantino Iñaki Peña, que no seguirá jugando en el club culer. Peña está derrumbado tras haber perdido la titularidad y se siente muy alejado de los objetivos del grupo, que pasan por intentar ganar todos los títulos esta temporada. El Barça agradece su compromiso y profesionalidad, pero no cuenta con él y tanto Szczesny como Joan García están por delante en la lista de prioridades del FC Barcelona de Deco.

Ter Stegen se está recuperando de su lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha y, si no hay contratiempos, el portero alemán podría regresar antes del final de temporada. La idea del Barça es que el teutón sea el meta titular del primer equipo durante el próximo curso, pero Deco quiere asegurarle un relevo de futuro y de garantías. En este sentido, solo se renovará a Szczesny si Deco no es capaz de cerrar el fichaje del portero elegido, cuyo nombre ya ha sido revelado en estas últimas horas.

El Barça llevaba meses estudiando el mercado de fichajes para fichar a un portero del nivel de Ter Stegen, pero el club culer tuvo que priorizar otros refuerzos más necesarios. Además, el Barça renovó a Diego Kochen, pero el joven portero estadounidense también se lesionó y no estará listo para relevar a Ter Stegen.

El Barça ya sabe que Ter Stegen llegará tras lesión al próximo curso y, por ende, ya ha cerrado un fichaje bestial: ni Szczesny ni Joan García, Deco lo confirma. Deco avisa y aprovecha para anunciar, en 'petit comité', el nombre del próximo portero del Barça de Hansi Flick. Ni el polaco Szczesny ni el español Joan García serían los elegidos por Deco: el director deportivo del Barça piensa en otra estrella de LaLiga EA Sports, está totalmente confirmado.

Deco valora el talento y el nivel de Szczesny y de Joan García, pero considera que hay otro portero que cumple con lo que el Barça necesita más que nunca. De hecho, el fichaje de Joan García está descartado y solo se contempla una posible renovación de Szczesny, que se daría si Deco no logra cerrar la llegada del nuevo portero. El Barça ya lo confirma: mueve ficha para cerrar al recambio de Ter Stegen, de 32 años de edad y con contrato en vigor hasta junio de 2028.

Deco piensa en otro portero: no considera ni a Szczesny ni a Joan García, que no entrarían en la hoja deportiva marcada por el portugués. El lugar de Szczesny en el Barça lo ocuparía el portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, de 29 años y titular indiscutible en le conjunto vasco de Imanol Alguacil. Remiro gusta a Deco y según han informado varios digitales, está en la 'pole' para ser el sustituto natural de Ter Stegen la próxima temporada.