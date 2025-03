Marcos Evangelista de Moraes, conegut esportivament com Cafú, és, per a molts experts del futbol, un dels millors laterals de la història d'aquest esport. Cafú mai va arribar a jugar a LaLiga EA Sports, però el seu talent ha estat reconegut per pràcticament tot el món: ha passat a la història com un dels millors. Ara, el Barça, que va a la recerca d'un nou lateral polivalent, s'ha fixat en un jugador que recorda a Cafú i que s'ha cansat de Carlo Ancelotti.

El Barça ja seguia des de fa alguns mesos el nou Cafú, però el Real Madrid de Florentino Pérez liderava la cursa per fer-se amb el jove lateral dret. Ara bé, Ancelotti s'ha encarregat de cancel·lar el fitxatge, ja que considera que ja té prou amb Carvajal, per la qual cosa el Barça s'ha avançat i ha completat la transferència. El mercat de fitxatges segueix tancat, però el Barça ja confirma que el nou Cafú, que no va ser volgut per Ancelotti, es convertirà en el relleu perfecte per a Jules Koundé.

A més, el Barça assegura que el nou Cafú, que ha estat descartat per Ancelotti, pot jugar en ambdues bandes, per la qual cosa també rellevarà a Alejandro Balde, titular amb Flick. El Barça s'ha aprofitat del descuit del Real Madrid i, sobretot, del tracte d'Ancelotti cap al nou Cafú, que s'ha cansat i signarà pel club culer. El fitxatge del nou Cafú ja està llest: Flick volia nous laterals i el primer ja ha arribat després de cansar-se del passotisme i d'un Ancelotti que es juga el càrrec.

Ancelotti l'ignora i el Barça ho aprofita: el nou Cafú ja és a Barcelona, fitxatge tancat per a l'estiu

Barça i Real Madrid ja porten setmanes competint de tu a tu per guanyar LaLiga EA Sports, però també ho fan als despatxos, on Joan Laporta treballa per tancar fitxatges. De fet, el Barça ja confirma l'arribada del nou Cafú, que va ser rebutjat per Ancelotti i que s'unirà al club culer per reforçar la parcel·la defensiva. El Barça no va poder fer-se amb Cafú, però ara confirma i fa oficial que el lateral que més s'assembla al llegendari carriler brasiler fitxarà pel FC Barcelona de Laporta.

El nou Cafú va ser rebutjat per Carlo Ancelotti i el Barça aprofitarà el 'no' del tècnic italià del Real Madrid per tancar el seu fitxatge. El club que presideix Joan Laporta necessita nous laterals i s'ha fixat en el futur Cafú, que està brillant a Espanya i que ha despertat l'interès de diversos grans. El fitxatge per part del Barça està molt avançat i, llevat de gir radical, es tancarà en aquestes pròximes hores: tot confirmat.

Adeu al Real Madrid, es cansa d'Ancelotti i fitxa pel Barça: 'Nou Cafú, preparat'

El FC Barcelona travessa un gran moment esportiu. L'equip de Hansi Flick ha trobat l'estabilitat que buscava, basant el seu joc en la verticalitat i la rapidesa de les seves transicions. Per si aquesta ratxa no fos suficient, Joan Laporta ha traslladat l'eufòria als despatxos, tancant un nou fitxatge que ja està confirmat per diversos portals especialitzats.

El que per a molts serà el nou Cafú té moltes opcions de fitxar pel Barça durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu. El Barça portava mesos estudiant el mercat de laterals, però que el Real Madrid hagi descartat aquest fitxatge ha encès la bombeta d'un Joan Laporta que es llançarà amb tot.

Aquest jugador juga a Espanya i no només agrada al Barça i al Real Madrid: altres grans de la Bundesliga i de la Premier League han preguntat per aquest lateral. De qui parlem? Doncs fem referència al lateral romanès Andrei Rațiu, qui acaba de renovar amb el Rayo Vallecano fins al 2028. Tot i que Andrei Rațiu ha renovat amb el conjunt vallecà, compta amb una clàusula de sortida de 25M€, molt assequible tenint en compte el seu rendiment a LaLiga EA Sports.