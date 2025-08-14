Dani Olmo, mediapunta del Barça, no solo destaca por su habilidad con el balón, sino también por su amplia experiencia en el fútbol europeo. Tras formarse en La Masía y pasar por el Dinamo de Zagreb y el RB Leipzig, Olmo regresó al FC Barcelona en 2024 a cambio de 55 millones de euros. Su adaptación fue inmediata, convirtiéndose en pieza clave del equipo y formando una sociedad letal con Robert Lewandowski.

Sin embargo, Dani Olmo es consciente de que Lewandowski, a sus 36 años, se encuentra en la recta final de su carrera. El polaco lo ha dado todo con la camiseta del Barça y podría estar viviendo su última temporada en el elenco culé. Una situación que obliga a Deco y Joan Laporta ha tomar medidas urgentes.

Joan Laporta y Deco buscan '9': Dani Olmo conoce al mejor

Desde hace meses, Deco está centrado en cumplir con los deseos de Joan Laporta. El presidente culé considera que es el momento ideal para empezar a buscar un relevo de máximo nivel para Robert Lewandowski y ha puesto varios nombres encima de la mesa. Isak, Gyökeres, Julián Álvarez, Haaland, Lookman o Jonathan David son solo algunos de los arietes que ha tanteado el Barça.

De momento, ni Joan Laporta ni Deco tienen claro por quién apostar. Su gran deseo para la temporada 26/27 es Julián Álvarez, pero lo cierto es que hay un '9' mucho mejor, y Dani Olmo lo conoce. El único problema es que ya no está disponible, pues acaba de fichar por el Manchester United: hablamos de Benjamin Sesko.

Dani Olmo se pone serio con Deco y Joan Laporta: "Os habéis equivocado, es el mejor"

Durante su etapa en el RB Leipzig, Dani Olmo y Benjamin Sesko formaron una dupla ofensiva temible. El esloveno, con su altura y su gran movilidad, complementaba perfectamente el estilo de juego de Olmo, quien se caracteriza por su visión y precisión en los pases. Juntos, contribuyeron significativamente al éxito del equipo en la Bundesliga y en competiciones europeas.

La química entre ambos jugadores era evidente, y Dani Olmo veía en Benjamin Sesko al delantero que el Barça necesitaba para el futuro. Su capacidad para asociarse, su inteligencia táctica y su instinto goleador lo convertían en el candidato perfecto para heredar la responsabilidad ofensiva que carga sobre sus hombros Lewandowski. Ahora, tras fichar por el Manchester United, Joan Laporta y Deco saben que se han equivocado: Sesko era la apuesta ideal, pero se han dormido en los laureles.

Joan Laporta y Deco han apostado por Marcus Rashford

Mientras Benjamin Sesko ha fichado por el Manchester United, Joan Laporta y Deco han optado por la cesión de Marcus Rashford. Aunque el inglés aporta velocidad y versatilidad, no posee el perfil de delantero centro que Dani Olmo consideraba necesario para reemplazar a Lewandowski.

Dani Olmo ha expresado en varias ocasiones su opinión sobre la dirección deportiva del club. Considera que la apuesta por Benjamin Sesko era la decisión correcta para asegurar el futuro del ataque del Barça.