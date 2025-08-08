Se'n va, Dani Olmo és molt millor, adeu Barça: Dortmund i Porto somien amb el seu fitxatge
La direcció esportiva del Barça haurà de prendre decisions importants abans que comenci la nova temporada. La plantilla ha millorat notablement respecte al curs passat amb l'arribada de les noves incorporacions. Tanmateix, el club s'enfronta a un problema d'espai, no hi caben tots i ningú vol marxar.
A la zona medul·lar, per exemple, existeix un evident overbooking que impedeix progressar als joves talents de La Masia. Amb futbolistes com Dani Olmo, Fermín o Gavi a la medul·lar, sembla complicat que Dro, Toni o Guille Fernández puguin fer-se un lloc. És per això que la direcció esportiva del Barça no veuria amb mals ulls la sortida d'algun d'ells en forma de cessió.
Dani Olmo deixa sense lloc la millor perla de La Masia
Al Barça són conscients que les noves perles de La Masia han de continuar progressant: necessiten minuts de qualitat en equips importants. Guille Fernández és un d'aquests talents en potència, i equips de màxim nivell s'han fixat en ell.
Guille Fernández té 17 anys, és una de les perles de La Masia i ara li toca decidir el seu futur. El polivalent migcampista culer té diversos pretendents i ha de decidir si continuar al filial o acceptar una de les ofertes rebudes. Es preveu una reunió amb el seu agent, Jorge Mendes, per prendre una decisió al respecte.
Des d'Alemanya informen que al Dortmund estan molt interessats a incorporar Guille Fernández. Tanmateix, aquest interès també s'ha traslladat a Portugal, on l'Oporto pretén el seu fitxatge. Ara només falta veure quina decisió pren i quin és el seu destí.
Què fer amb el talent de Guille Fernández: cessió o traspàs definitiu
El Barça i Jorge Mendes estarien estudiant l'alternativa que Guille Fernández surti cedit per no perdre el control sobre l'esportista. D'aquesta manera, Guille podria guanyar en experiència i foguejar-se en alguna lliga europea important abans d'intentar treure-li el lloc a Dani Olmo. La seva qualitat no passa desapercebuda per Dortmund i Oporto.
Tanmateix, el que tampoc es descarta és que Guille Fernández marxi traspassat. El Barça es guardaria un percentatge important de la propietat i una part de la seva futura venda. Així, un traspàs amb una opció de recompra no és gens descartable, encara que la cessió és l'alternativa més probable en aquest cas.
Sigui com sigui, està clar que Guille Fernández ha de sortir del Barça per tornar més fort que mai. Ara mateix, amb Dani Olmo ocupant la seva posició, no té lloc al primer equip del FC Barcelona.
