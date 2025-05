La UEFA es burla del Barça després de l'eliminació a la Champions: 'Humiliats'

El Barça va quedar eliminat de la Champions després de perdre contra l'Inter i, sobretot, sent perjudicat per l'arbitratge de Marciniak, àrbitre polonès designat per la UEFA. L'enfadament al Barça va ser real i el club culer va arribar a enviar una queixa formal, però la UEFA continua burlant-se.

Enmig de la polèmica existent i encara candent, la UEFA ha pres una altra decisió que el Barça qualifica de dantesca. “Ens sembla una burla”, apunten fonts del Barça, que no donen crèdit al que ha passat amb la UEFA.

Confirmat, la UEFA es burla del Barça després de l'eliminació en Champions: 'Humiliats'

Les ferides encara estan obertes per l'eliminació del Barça a la semifinal de la Champions League contra l'Inter. A més, la UEFA ha generat més polèmica en prendre una decisió que ha fet saltar les alarmes de les oficines de Joan Laporta: humiliació històrica al Barça després del que va passar amb l'Inter.

Szymon Marciniak, àrbitre polonès de 44 anys d'edat, va ser el gran protagonista del partit de tornada de les semifinals de la Champions League entre Inter i Barça. Marciniak, internacional de primera categoria des de fa més d'una dècada, va estar molt imprecís i va sembrar el caos a San Siro. Al final del partit, el polonès va ser objecte de tot tipus de crítiques, però les més doloroses arriben des de la UEFA.

El Barça es va sentir molt perjudicat i la UEFA va prometre correccions, però aquestes no han arribat ni sembla que hagin d'arribar a curt termini. Marciniak sí que ha estat castigat, però els àrbitres a càrrec del VAR, també responsables i sospitosos habituals, han estat premiats per la UEFA.

Drama a la UEFA, la seva última decisió és una burla i provoca el Barça

Dennis Higler i Pol Van Boekel, que van estar a càrrec del VAR en l'Inter-Barça de Champions, seran els encarregats del videoarbitratge a la final entre Inter i PSG a Munic.

El Barça ja no entén res, però considera que la UEFA s'està prenent la situació del club culer pràcticament a broma.

La decisió de la UEFA arriba com una galleda d'aigua freda per al Barça, indignat després d'una sèrie de decisions que van ser decisives per al resultat final contra l'Inter. Cal recordar que les protestes del Barça es van centrar especialment en la tasca dels àrbitres neerlandesos encarregats del VAR.