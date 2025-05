Inesperat, el Barça posa una condició per vendre Fermín López: 'Només si...'

El mercat de fitxatges d'estiu s'acosta i els rumors s'intensifiquen, especialment en un equip com el Barça. En les últimes setmanes, Fermín López està en el focus d'interès per la creixent incertesa sobre el seu futur. Nombroses són les notícies que el situen fora del FC Barcelona malgrat que l'andalús ha negat qualsevol possible canvi d'aires.

Fermín va aparèixer en l'elit per sorpresa l'any passat gràcies a la insistència de Xavi Hernández, que li va permetre acumular molts minuts de joc. Des de llavors s'ha convertit en un actiu molt valuós per al club, i així ho van reconèixer Deco i Laporta amb la seva renovació. Fermín López va renovar fins al 2029 amb una clàusula de 500 milions i va millorar considerablement el seu contracte anterior, però ara tot podria canviar davant el que pot succeir aquest mateix estiu.

Encara que Fermín López no està sent titular indiscutible a causa de l'enorme competència en la medul·lar, el migcampista destaca per ser un jugador important en l'esquema del tècnic alemany. Fermín és un d'aquells jugadors que tot equip voldria tenir a les seves files i Flick és conscient d'això. Sempre entregat, no dona una pilota per perduda, disposat a assumir qualsevol rol i amb molt de gol.

Flick, encantat amb Fermín

Hansi Flick té un esquema força fix, encara que és partidari de realitzar rotacions per dosificar els seus jugadors. En la mitjapunta, Dani Olmo és l'elegit quan està en plenes condicions físiques. No obstant això, Fermín també té un paper important en el vestidor: aquesta temporada ha participat en 43 encontres, 1.834 minuts de joc, i ha marcat 6 gols i repartit 9 assistències.

Les actuacions de Fermín López han despertat l'interès de diversos equips europeus, entre ells l'Atlètic de Madrid. La seva visió de joc i arribada de segona línia aporta moltes ocasions i gols per a l'equip, qualitat molt buscada en el mercat. En aquest sentit, malgrat que el FC Barcelona no vol deixar sortir a Fermín, hi ha un cas en el qual Deco i Laporta sí acceptarien la seva venda.

Fermín López només sortirà del Barça si...

Malgrat els rumors, Fermín López està plenament compromès i no contempla la possibilitat de deixar el club. No obstant això, la direcció esportiva culé té entre cella i cella reforçar diverses posicions al camp. És sabut que el FC Barcelona necessita liquiditat, així que podria posar en l'aparador algun dels seus jugadors franquícia.

Si el Barça decideix portar un '9' de primer nivell o un extrem top, el possible sacrificat podria ser Fermín López. Això sí, Deco i Laporta tenen clar que no escoltaran cap oferta inferior als 60 milions d'euros en cas que el '16' hagi de marxar. Ara mateix sembla complicat, però aquest és l'únic escenari en el qual el club català valora la marxa de Fermín.