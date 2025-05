Ofereixen 8 milions per Héctor Fort, el Barça en demana 10: Aquest serà el seu nou equip

Héctor Fort ha viscut una temporada més complicada del que s'esperava, ja que la veritat és que el jove lateral ha tingut molt poques oportunitats. En el curs passat, després de debutar amb Xavi Hernández, va deixar molt bones sensacions actuant en ambdues bandes de la defensa. No obstant això, des de l'arribada de Hansi Flick, la seva presència en el verd s'ha reduït a la mínima expressió amb un protagonisme merament testimonial.

El canterà culer és l'únic recanvi natural de Jules Koundé i, si apurem, l'únic lateral dret pur de la plantilla. Malgrat aquesta condició, Hansi Flick ha fet jugar gairebé tot al francès abans d'establir rotacions amb el català. Koundé ha acabat lesionat mentre que Héctor Fort continua sent suplent, actualment Eric García és el titular.

Davant la falta de protagonisme i la poca confiança demostrada per Flick, el Barça no descarta una sortida d'Héctor Fort. La direcció esportiva aposta per una cessió, encara que si es repetís l'oferta presentada al gener, la seva sortida sembla decidida. Recordem que, fa només uns mesos, l'equip revelació d'Europa va oferir 8 milions pel lateral, però Flick la va rebutjar argumentant que la temporada no havia finalitzat.

El Coms'interessa en Héctor Fort

El Como, equip de la Serie A entrenat per Cesc Fàbregas i on juga Sergi Roberto, ha mirat diverses vegades al Barça en el passat mercat d'hivern. Va tenir en el seu punt de mira a Eric García i també al jove Héctor Fort, pel qual va oferir 8 milions. Finalment, l'interès del club italià no va anar a més atès que el Barça no va estimar la possibilitat de venda del '32'.

Encara és aviat per saber si el Comtornarà a la càrrega per Héctor Fort aquest estiu. Si es dona de nou la situació, és molt probable que el Barça acabi acceptant el seu traspàs. Això sí, demanant un parell de milions més.

El nou preu de sortida d'Héctor Fort: 10 milions

Els 8 milions oferts pel Comal gener podrien quedar curts, Laporta estaria per la labor de demanar mínim 10 milions. Héctor Fort té contracte en vigor fins al juny de 2029, però no sembla entrar en els plans de Flick per a la pròxima temporada. Aquest curs ha participat en 19 encontres amb només 681 minuts de joc efectiu.

Héctor Fort ha estat un dels futbolistes menys utilitzats per Hansi Flick malgrat ser el substitut natural de Koundé, la seva participació ha estat testimonial. Va debutar l'any passat en el primer equip de la mà de Xavi després de tota una vida en les categories inferiors del Barça. La seva sortida aquest estiu sembla segura, però està per veure si el club la farà efectiva via cessió o traspàs definitiu.