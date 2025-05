Del Bernabéu al Camp Nou, l'afició demana i Joan Laporta accepta: 'Fitxatge històric'

La temporada actual està sent històrica per al FC Barcelona, especialment perquè l'equip ha tornat a brillar com en els grans temps. Els catalans s'han imposat en tots els Clàssics disputats derrotant l'etern rival en la final de la Supercopa i Copa del Rei. Dos títols aconseguits davant el Real Madrid de forma brillant i merescuda.

Les diferències en la gestió esportiva entre ambdues entitats són evidents, el Barça destaca pel bon tracte cap a La Masia i un estil de joc clarament definit des de la base. Per la seva banda, el Real Madrid aposta per grans fitxatges i reforços galàctics que siguin capaços de fer oblidar les mancances de base. Es tracta de dues formes diferents d'entendre el futbol i que ambdues han donat grans resultats al llarg de la història.

Això sí, en la present campanya, Joan Laporta s'està portant el gat a l'aigua gràcies al seu treball i excel·lent gestió. Lamine Yamal i Pau Cubarsí s'han convertit en dos clars exemples per entendre l'èxit del Barça. El Real Madrid, per la seva banda, ha patit a causa de les lesions, especialment en defensa, mentre La Masia ha continuat generant talent.

Els seguidors del Barça demanen un fitxatge del Madrid: Joan Laporta accepta

Malgrat que la parròquia culé està orgullosa de la Masia i de la filosofia de club, això no impedeix que també demani fitxatges. En aquest sentit, les xarxes socials estan embogint davant un possible traspàs que afecta directament el Barça i el Madrid. En els últims dies, Joan Laporta estaria valorant la possibilitat de fitxar una de les estrelles de l'equip blanc.

Parlem de Rodrygo Goes, qui sembla tenir els dies comptats al Benabéu: la seva autoexclusió en l'últim Clàssic no se li perdona. El brasiler va admetre al seu entrenador no estar preparat per disputar el partit més important de la temporada sembrant tot tipus de dubtes. A més, Rodrygo ja va estar a prop de fitxar pel Barça abans d'anar-se'n al Bernabéu, però va aparèixer Florentino Pérez per canviar el seu destí.

Rodrygo, opció per al Barça?

Rodrygo travessa el pitjor moment des de la seva arribada a Chamartín, i encara que ha estat clau en les últimes temporades, ara està en el punt de mira. El brasiler ha passat d'indiscutible a invisible. La davallada anímica s'ha confirmat per complet i no es descarta que acabi sortint aquest estiu: podria acabar al FC Barcelona.

Rodrygo té contracte amb el Real Madrid fins al juny 2028, i encara que els aficionats catalans pressionin pel seu fitxatge, sembla complicat que es produeixi. La gran rivalitat entre ambdós equips fa molt improbable que s'acabi arribant a un acord. Joan Laporta no està disposat a tirar la casa per la finestra ni a modificar els seus ideals per Rodrygo, però si veu l'oportunitat intentarà tancar el seu fitxatge.