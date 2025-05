Barça i PSG tenen moltes opcions de veure's les cares a la final de la Champions que se celebrarà a Munic, però tot apunta que hi haurà moltes més disputes. Sense anar més lluny, la primera arrencarà ja i té a veure amb el mercat de fitxatges d'estiu: el Barça s'espavila i fitxa un TOP mundial del PSG. El millor de tot és que el Barça, liderat per Hansi Flick, ha aconseguit desbancar el PSG just abans del tram decisiu a la Champions League: tot simplement espectacular.

El mercat de fitxatges d'estiu està tancat, però el Barça vol aprofitar la seva bona dinàmica per tancar els seus primers grans fitxatges. De fet, el gran fitxatge de l'estiu ja està tancat:el Barça pesca al PSG i es porta un TOP mundial del bloc de Luis Enrique. El PSG al·lucina, ja que el Barça, just ara que arriba el tram decisiu a la Champions, ha fitxat el seu gran talent.

Joan Laporta està exultant amb el rendiment del Barça aquesta temporada. El president culer no pot contenir la seva alegria pel gran treball de Hansi Flick, qui ha transformat l'equip en el seu primer any al capdavant de la nau catalana. Sota la direcció de l'entrenador alemany,el Barça ha guanyat dos trofeus clau i ara vol trencar el mercat de fitxatges: problema seriós per al PSG abans de la Champions.

Nico Williams no és l'escollit, el Barça fitxa el TOP mundial del PSG: Qui és?

Laporta ja estudia enfortir el Barça per a la pròxima temporada. El president busca impactar en el mercat de fitxatges amb un reforç de pes per a l'extrem esquerre. En aquest context, figures com Nico Williams i Luis Díaz continuen sent opcions destacades, però estan per darrere del TOP mundial del PSG.

Nico Williams era l'escollit, però l'extrem navarrès ha caigut de la lluita, ja que el Barça vol la perla del PSG costi el que costi. Així ho ha confirmat el Barça a ‘e-Notícies’, que assegura que el club culer desvalisarà el PSG abans de la Champions.

Confirmat, TOP mundial deixa tirat el PSG abans de la Champions: 'Ve al Barça'

Barça i PSG es juguen estar a la final de la Champions League, però el club culer vol avançar feina quant al mercat de fitxatges estival es refereix. Joan Laporta ho té clar:l'escollit no és Nico Williams, l'escollit juga al PSG i ja ha confirmat que vol fitxar pel FC Barcelona.

A més, el Barça conserva intactes les seves possibilitats de conquerir el triplet. Líder a LaLiga i disputant les semifinals de la Champions, l'equip està en plena forma.Joan Laporta veu aquest projecte esportiu com el fruit de l'excel·lent treball de Flick i de la gestió als despatxos, i està molt satisfet amb els resultats, però vol més.

Laporta vol més i Flick està encantat: ve el gran fitxatge del mercat de fitxatges, adeu PSG. El Barça treballa intensament per fitxar Désiré Doué, crack del PSG. L'atacant d'Angers l'està trencant aquest curs al PSG i ja ha adquirit un enorme cartell a l'Olimp del futbol: el seu fitxatge pel Barça està encaminat.