El millor soci de Messi corona Lamine Yamal: 'Com ho fas tan fàcil?'

Feia molt, però molt de temps, que els aficionats del FC Barcelona no presenciaven una actuació de tal calibre al seu estadi. Anit, Lamine Yamal, amb poc més de 17 anys, va ser l'artífex d'un partit per al record. Emulant el millor Messi, en Champions, i davant el seu públic, la gran joia de La Masia va lluir tot el seu talent davant els ulls del món.

El seu gol va ser, senzillament, increïble; va arribar en un moment de màxima necessitat per al seu equip i Lamine Yamal va demostrar per què està valorat en 180 milions. Almenys segons Transfermarkt, però la realitat és que per al FC Barcelona i els seus simpatitzants no té preu. Com diem, va marcar un gol i va poder anotar un parell més, coronant-se en Champions davant tot un Inter de Milà.

Pluja d'elogis per a Lamine Yamal

Lamine, que ahir complia 100 partits amb el Barça, va ser el millor a anys llum del següent malgrat que la UEFA li va concedir l'MVP a Dumfries pel seu doblet. Tots estan d'acord que el crack del FC Barcelona va ser qui va marcar les diferències. Erling Haaland, per exemple, no va poder contenir l'emoció i, en mig del partit, va compartir una imatge amb Lamine Yamal de fons i el següent missatge: "Aquest noi és increïble".

Però, sens dubte, qui més va destacar l'actuació de Lamine Yamal públicament va ser Thierry Henry, un dels millors socis de Messi. En el seu dia van compartir nits de glòria al Camp Nou i ahir, una vegada més, es va desfer en elogis cap a Lamine. Fins i tot tota una estrella com Thierry Henry va haver de demanar-li la samarreta.

Thierry Henry diu el que molts pensen de Lamine Yamal

Thierry Henry va ser un gran escuder per a Messi, però ara està retirat i comenta la UEFA Champions League a televisió. Ho fa juntament amb altres dos icones com Jamie Carragher i Micha Richards al programa Sports Golazo de la CBS. I anit, després del duel entre el Barça i l'Inter de Milà, van poder xerrar amb Lamine Yamal.

Thierry va treure a passejar el seu castellà i va fer d'interlocutor amb Lamine, al qual va posar pels núvols només començar. "Primer et volia dir: Què partidàs! Segon, ja portes 100 partits amb el Barça, una cosa espectacular a la teva edat. Et volia preguntar com és possible que ho estiguis fent tan bé, com ho fas tan fàcil", va començar dient Henry.

Lamine Yamal, qui només va mostrar una mica d'alegria després de l'empat parlant amb Thierry Henry, va respondre amb sinceritat i humilitat. "Intento gaudir i que la gent gaudeixi", va dir.

Una declaració davant la qual Henry va caure als seus peus. "És un plaer veure't jugar, no només com jugues, sinó com llegeixes el joc, gaudeixo molt veient-te jugar", va concloure.

És evident que Lamine Yamal farà història al Barça. Ara mateix, sense poder conduir fora del camp per ser menor d'edat, està manejant a tots al seu antull. L'Inter va haver de posar-li tres defensors a sobre per intentar frenar-lo i no van poder; Thierry Henry ho sap i per això l'ha posat pels núvols una vegada més.