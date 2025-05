Oficial, Hansi Flick respon a l'oferta de renovació del Barça: 'Entrenaré al...'

Hansi Flick va camí de completar un any històric, amb el triplet encara a l'abast de la seva mà. Considerat el detonant que ha revifat el Barça, Flick ha aconseguit canviar les penúries per les alegries en temps rècord. Sens dubte, un encert total per part de Deco i Laporta, que van apostar per la seva incorporació en un moment molt delicat.

Fa uns mesos, abans de signar amb el Barça, Hansi Flick va sorprendre Deco pel seu alt grau de coneixement sobre tots els integrants de la plantilla culé. Aquest va ser el motiu que va acabar per convèncer la directiva culé, que ara celebra la seva decisió. Flick ha convençut, no només amb victòries, i ha convertit diversos canterans de La Masia sense experiència en l'elit en titulars indiscutibles.

Els Pau Cubarsí, Marc Casadó i Lamine Yamal s'han convertit en grans actius del club. Hansi Flick, és sens dubte, el millor fitxatge que ha realitzat el Barça en els últims anys. I, per aquesta raó, la seva renovació està en boca de tots.

Hansi Flick es pronuncia sobre el seu futur

El tècnic alemany, després d'alçar-se campió a la final de la Copa del Rei, ha fet un repàs a diversos punts de l'actualitat culé abans d'enfrontar-se a l'Inter. Hansi Flick ha confirmat que entrenarà el Barça la pròxima temporada ja que té un any més de contracte, fins al juny de 2026.

Està molt content a la Ciutat Comtal i no té motius per trencar el seu contracte abans d'hora, encara que tampoc té pressa per renovar. En aquest sentit, Hansi Flick ha parlat de la seva renovació i ha sorprès a tothom. "Ja he dit que estic molt content d'estar aquí, però ara no és el moment de parlar de la renovació", ha confessat.

Flick vol que tothom estigui centrat en els pròxims desafiaments esportius. Els jugadors han de donar el 100% i aparca, per ara, qualsevol decisió sobre el seu futur. La seva renovació haurà d'esperar.

El Barça vol que Hansi Flick firmi fins al 2027, com a mínim

Encara que Hansi Flick ha evitat pronunciar-se sobre una possible pròrroga del seu contracte més enllà de 2026, sembla clar que podria accedir a tal renovació un cop finalitzi la temporada. És evident que les paraules de Flick transmeten que és feliç a Barcelona i amb l'ambient existent a la plantilla. De moment, l'únic segur és que Hansi Flick entrenarà el Barça fins al juny de 2026.

El tècnic alemany està centrat en el partit de tornada de Champions contra l'Inter. Sap que estan a només un partit d'assolir una final històrica i res els pot distreure. D'altra banda, queden poques jornades per acabar la Lliga i l'equip ha d'estar ficat al 100% per poder alçar-se amb els dos títols que falten.