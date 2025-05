El Barça, encapçalat pel president Laporta, es juga més de mitja vida a la Champions League i haurà de tancar el pas a la final europea de Munic a Milà. L'empat aconseguit a l'anada (3-3) deixa als de Laporta una mica preocupats, però encara preocupa més l'última decisió de la UEFA, que ha fet esclatar el president. “Estem eliminats”, explicaven fonts del Barça a ‘e-Notícies’, deixant entreveure que la decisió de la UEFA és molt més que perjudicial.

Laporta és un home visceral i ha esclatat aquest mateix dijous, quan el Barça ha rebut les notícies per part de la UEFA. L'equip de Hansi Flick arribarà tocat a la tornada de les semifinals de la Champions League i no és només una qüestió de resultat. En el partit d'anada es va lesionar Jules Koundé i, per si no fos suficient, Lamine Yamal va acabar molt fatigat.

Ara bé, tot això és anecdòtic si es compara amb l'última decisió de la UEFA, que ha provocat l'enfadament majúscul de Laporta. El Barça ha dipositat molta il·lusió en aquesta Champions League, però Laporta comença a considerar que arribar a la final de Munic serà impossible. El motiu? La UEFA pren una decisió que deixa el Barça gairebé eliminat, per molt que pugui fer mal als culers.

Última hora: Laporta peta contra la UEFA després de la decisió: 'El Barça, eliminat'

El Barça arriba amb opcions a Milà, però la veritat és que Laporta entén que passar a la final de la Champions League serà pràcticament un enorme miracle. El resultat no és del tot negatiu, però Laporta ja sap que la tornada estarà protagonitzada per un dels grans enemics del Barça. Fem referència a un àrbitre que, de forma pública i notòria, ha estat captat amb diversos accessoris del Real Madrid.

El pròxim diumenge, la UEFA anunciarà oficialment la designació arbitral per al partit de tornada entre Inter de Milà i Barça, però des de Polònia asseguren que serà Szymon Marciniak, polèmic àrbitre.

Szymon Marciniak va ser qui va anul·lar el famós penal del matalasser Julián Álvarez pel 'doble toc' a l'eliminatòria de vuitens de final de la Champions League contra el Real Madrid.

Segons apunten des de Polònia, Marciniak ja sabria que serà l'encarregat de xiular el partit, cosa que fonts del Barça també confirmen. L'emprenyada de Laporta és majúscula, ja que considera que aquesta decisió de la UEFA deixa el Barça al límit de l'abisme a Europa.