Interès real, el Barça pregunta pel seu fitxatge, ve gratis: Marc Casadó, sentenciat

Marc Casadó ha estat, sens dubte, una de les majors sorts del Barça aquesta temporada. Els de la Ciutat Comtal, en un procés de reconstrucció, estan trobant grans canterans. Encara que Xavi Hernández ja el va convocar en diverses ocasions l'any passat, el migcampista no va poder demostrar de què era capaç.

Aquest estiu, Marc Casadó es plantejava què fer de cara al seu futur, però Hansi Flick el va trucar dient-li que comptava amb ell. El pivot va començar tenint molt protagonisme, però la tornada de Frenkie de Jong li està posant les coses difícils. Ara, un fitxatge a cost 0 que el Barça té entre mans podria complicar-li encara més la vida.

La situació del centre del camp del Barça

Joan Laporta està fent un esforç molt gran des que va assumir la presidència del Barça per reflotar el club. Encara que ha estat molt criticat, el president ha aconseguit patrocinis increïbles i ha fet que es torni a la regla 1:1. A més, l'arribada de Hansi Flick, que va ser la seva aposta personal, està sent tot un èxit.

L'entrenador ha fet que tots els jugadors mostrin al món el seu millor futbol i ha donat a conèixer molts altres talents. Marc Casadó, qui no tenia opcions amb Xavi Hernández, ha assumit un rol protagonista i els aficionats s'han enamorat del seu futbol. Per desgràcia, des de la tornada de Frenkie de Jong, Hansi Flick prefereix apostar per ell en lloc del jove canterà.

Encara que el centre del camp del Barça és probablement la posició que millor coberta està, Laporta i el seu seguici planegen un gran fitxatge. A causa de la situació econòmica del club, els catalans han de contemplar les incorporacions a cost 0. Casualment, un gran pivot de l'Arsenal queda lliure aquest mateix any.

El fitxatge que posaria en problemes a Marc Casadó

Segons CaughtOffside, el Barça està seguint de prop el pivot de l'Arsenal anomenat Thomas Partey. Els de la Ciutat Comtal ja s'han posat en contacte amb el futbolista per tancar-lo com més aviat millor. Sembla que el ghanès no prolongarà la seva estada a Anglaterra i està a la recerca de nous reptes.

Si Thomas Partey acaba arribant al Barça, Marc Casadó podria tenir-ho encara més difícil. El centre del camp culer seguirà patint canvis i Hansi Flick haurà de prendre moltes decisions. No podem donar res per fet, però és probable que durant els pròxims mesos se sàpiga més sobre aquest tema.