Marcus Rashford, davanter anglès de 27 anys, s'ha convertit en el gran fitxatge del Barça en aquest mercat de fitxatges, però la seva arribada portarà conseqüències immediates per a Joan Laporta. De fet, ja n'ha portat, perquè el Barça ja sap que, per culpa de Marcus Rashford, haurà de cancel·lar un fitxatge molt necessari i molt esperat per part de Joan Laporta. Les coses no estan sortint com Laporta esperava: el Barça continua sense estar en l'1:1, no ha pogut inscriure Joan García i, de moment, tampoc a Marcus Rashford.

És per tot això que Deco ja sap que, després de confirmar el fitxatge d'un Marcus Rashford que ja ha estat presentat, haurà de cancel·lar l'arribada d'un altre gran jugador. Marcus Rashford obliga a cancel·lar un altre fitxatge del Barça, perquè el club culer s'ha quedat sense 'fair play' i haurà de tirar de la Masia per poder acabar de reforçar-se. Ara bé, fonts del Barça asseguren que "encara queda molt mercat de fitxatges", per la qual cosa pot passar de tot, encara que sembla poc probable que arribin més fitxatges després de Marcus Rashford.

Marcus Rashford ja forma part de l'estructura esportiva del Barça, però la seva arribada condicionarà molt el futur a curt termini del FC Barcelona. Marcus Rashford arriba cobrant 5 milions d'euros nets, que per al Barça computaran com 10, per la qual cosa la situació de marge econòmic del Barça està més complicada que mai. El Barça ja ho sap i així ho ha comunicat al president Laporta, que s'ha enfadat molt en saber que Marcus Rashford obliga a cancel·lar un altre nou fitxatge.

Confirmat, Marcus Rashford cancel·la un nou fitxatge del Barça: 'Laporta s'enfada'

Marcus Rashford, qui lluirà el dorsal '14' del seu referent Thierry Henry, il·lusiona molt el barcelonisme, però el seu fitxatge ha 'hipotecat' el Barça. És evident que Marcus Rashford no ha cancel·lat, de manera directa, cap fitxatge, però sí que ha bloquejat l'arribada d'un altre talent, principalment perquè no hi ha més marge per inscriure. Ni Rashford ni Joan García estan inscrits, per la qual cosa el Barça, abans de tancar un altre fitxatge, haurà d'afanyar-se: LaLiga no ho posa fàcil i el Camp Nou no està llest.

Laporta, això sí, ja dona per cancel·lat el fitxatge d'un lateral que, finalment, jugarà a l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Aquest és Marc Pubill, lateral català que havia sonat per fitxar pel Barça i que agradava molt a Laporta.

Pubill, cansat d'esperar sense tenir garanties, ha acabat acceptant l'oferta de l'Atlético de Madrid, que l'ha fitxat fins al 2030. Laporta esperava fitxar Pubill, però el fitxatge de Marcus Rashford ha obligat el Barça a baixar-se de la lluita pel lateral. Marc Pubill ja és a tots els efectes nou jugador de l'Atlético de Madrid: el de Terrassa es converteix en la cinquena cara nova del club blanc-i-vermell de Simeone.