Joan Laporta el vol fora, però no té ofertes: embolic majúscul al FC Barcelona

Després de tancar els fitxatges de Joan García, Marcus Rashford i Roony Bardghji, el Barça se centra ara en l'operació sortida. Joan Laporta, conscient de la urgència per quadrar comptes i complir el Fair Play financer, accelera les sortides. La primera ja és oficial: Pablo Torre fitxa pel Mallorca, però no serà l'única baixa aquest estiu.

A la rampa de sortida també hi ha jugadors com Pau Víctor, Iñaki Peña, Marc-André ter Stegen i Andreas Christensen, tot i que aquests sortiran només si arriba una oferta adequada. L'objectiu d'alliberar massa salarial i generar ingressos és clar. Tanmateix, la complexitat del mercat dificulta operacions ràpides.

Prioritat a Andreas Christensen, però sense ofertes

El nom que encapçala la llista de Joan Laporta és el d'Andreas Christensen, per ser el jugador que podria deixar més rèdit econòmic a les arques culers. Deco i Laporta coincideixen que el danès és prescindible i la seva sortida alliberaria salari i espai. No obstant això, sorprèn que encara no hi hagi ofertes formals per un jugador valorat en uns 30 milions.

La situació es complica perquè el Barça demana prop d'aquesta xifra, però no hi ha cap club disposat a pagar-la. Tot i que proposen cessions o cessió amb opció de compra, cap compleix les expectatives econòmiques del club. I el mercat es juga contra el temps.

La postura ferma de Joan Laporta

Joan Laporta insisteix que si una venda no reporta prou alt, prefereix guardar-lo que acceptar un preu baix. El president es mostra inflexible: vol alliberar massa salarial sense malvendre. I Andreas Christensen està disposat a deixar el club, però només per una oferta que convingui esportivament i econòmicament.

Tanmateix, el central insisteix a seguir a Barcelona, rebutjant ja propostes de l'Aràbia Saudita o la Juventus, i el seu contracte es prolonga fins al 2026. La resistència de Christensen afegeix una capa més de dificultat per convèncer-lo i quadrar l'operació.

A més del central danès, Laporta està pressionant perquè surtin Pau Víctor i Iñaki Peña, i s'especula amb el porter Ter Stegen si necessita fitxar a l'Espanyol. L'objectiu és generar almenys 40-50 milions entre les sortides. Economia i reglamentació marquen els passos del club.