Confirmat, de 30M a 0 euros, el Barça fitxa al millor lateral, adéu Denzel Dumfries

Denzel Dumfries, lateral neerlandès de 29 anys de l'Inter de Milà, no fitxarà pel Barça i, per tant, no serà culer durant la pròxima temporada oficial que està per venir. Així ho ha decidit el Barça, que feia uns quants mesos que seguia de prop Denzel Dumfries, lateral molt polivalent que costa 25 milions i que juga a l'Inter italià. Denzel Dumfries agradava molt, sobretot a Flick, però Laporta té una alternativa millor: de costar 30M€ a poder arribar gratis, tampoc és Jofre Torrents, jugador del filial culer.

Són moltes les veus dins del Barça que asseguraven que Denzel Dumfries era una opció pel club, però el neerlandès ha quedat descartat o, millor dit, superat. El motiu? El Barça té un altre lateral fitxat a la recambra: més barat i, sobretot, més adaptat a l'estil de joc que vol plantejar l'alemany Hansi Flick. Denzel Dumfries agradava, igual que també agrada Jofre Torrents, però cap dels dos formarà part del Barça que ve: Joan Laporta tanca un altre fitxatge per ara.

Denzel Dumfries era un dels favorits per fitxar pel Barça, que ja té lligats Joan García, Roony Bardghji i Marcus Rashford, però el seu fitxatge no es tancarà. El Barça va estudiar el fitxatge de Dumfries, sobretot perquè la seva clàusula actual és de 25 milions d'euros, però finalment ha descartat la seva arribada, ja que té una alternativa millor. Tot i que Denzel Dumfries no fitxarà i que Jofre Torrents encara no serà important, Hansi Flick sí que ha volgut fitxar per reforçar els laterals: tot tancat i confirmat.

Confirmat, de 30M€ a gratis, el Barça fitxa ara per oblidar ja a Denzel Dumfries

El Barça considera que, després de tancar el fitxatge de Marcus Rashford, està completant un bon mercat de fitxatges, però Hansi Flick sap que només falta la cirera del pastís. El seu somni és comptar amb un lateral i, segons ha avançat el 'Diario SPORT', aquest somni es complirà abans que finalitzi el present mercat de fitxatges estival. Denzel Dumfries era una de les principals opcions, però el Barça ara ha declinat el seu fitxatge, ja que considera que té una opció millor, però sobretot molt més barata.

Cal destacar que ni Joan García ni Marcus Rashford han estat inscrits, per la qual cosa un fitxatge com el de Denzel Dumfries no té ni sentit ni cabuda al Barça. És, per tot això, que el Barça està buscant fórmules per reforçar la seva plantilla sense gastar ara: una d'aquestes ja l'ha trobada i ja treballa per tancar-la a Alemanya.

Joan Laporta viatja a Leverkusen: adeu Denzel Dumfries, tampoc és el torn de Jofre Torrents

El Barça ja treballa per convèncer el Bayer Leverkusen, club que té els drets de l'espanyol Alejandro Grimaldo, lateral que agrada molt al club. Ni Denzel Dumfries ni tampoc Jofre Torrents: el gran escollit és Grimaldo, que té un valor de mercat de 30 milions i que arribaria cedit gratis amb una opció de compra.

Aquesta és la variant amb què treballa el Barça: fitxar Grimaldo gratis i pagar 35 milions d'euros durant el pròxim mercat de fitxatges d'estiu. Aquesta fórmula permetria que Alejandro Grimaldo fos inscrit, ja que el Barça tindria prou 'fair play' per computar una nova inscripció: l'Inter no accepta treballar així amb el seu lateral Denzel Dumfries.

Denzel Dumfries agradava molt, fins i tot més que Alejandro Grimaldo, però l'Inter exigeix els diners per avançat, una cosa que el Barça no pot fer ara mateix: ve Grimaldo.