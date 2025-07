Joan Laporta demana 30 milions per deixar-lo sortir: a Itàlia i Anglaterra s'il·lusionen

Joan Laporta està treballant intensament en l'operació sortida. Hansi Flick ha començat la pretemporada amb 36 jugadors sota les seves ordres, però el tècnic alemany no treballarà amb més de 26. En conseqüència, Deco i Laporta hauran de forçar les sortides de diversos actius importants.

Tot i que és cert que dels 10 descartats diversos seran jugadors del planter que estan fent la pretemporada amb el primer equip, d'altres hauran de ser traspassats. El club necessita alleugerir massa salarial i deixar espai al vestidor per a les arribades. Joan Laporta ha elaborat una llista de baixes amb els descartats del club.

D'entre les possibles sortides, Pau Víctor i Héctor Fort són les més evidents, mentre que d'altres com Fermín López o Casadó només sortiran si arriba una gran oferta. Ara bé, Joan Laporta té un altre nom en ment que deixaria sortir per 30 milions d'euros. Parlem del central internacional danès, Andreas Christensen: Laporta està convençut que la seva marxa seria la menys dolorosa per a l'equip.

L'adeu d'Andreas Christensen és qüestió de dies

Una de les places millor cobertes de l'equip és la posició de central: actualment Íñigo, Cubarsí, Araújo i Eric García ocupen aquesta posició. Però a més, Andreas Christensen és un jugador polivalent i versàtil que pot jugar a l'eix de la defensa i de pivot a la medul·lar. Tanmateix, ambdues demarcacions estan ben cobertes, així que Joan Laporta considera que la seva venda podria ser beneficiosa per als interessos del club català.

Cal recordar que Andreas Christensen va arribar al Barça com a agent lliure fa unes temporades procedent del Chelsea. Té contracte fins al 2026, però Joan Laporta ha decidit que no li oferirà la renovació. Vol que marxi aquest estiu i ja li ha posat preu de sortida.

El futur d'Andreas Christensen està a Itàlia o Anglaterra

Joan Laporta obriria la porta de sortida a Andreas Christensen per una xifra propera als 30 milions. Actualment, AC Milan (Itàlia) i Newcastle (Anglaterra) estan interessats a fer-se amb els seus serveis. Christensen, que va ser un dels indiscutibles amb Xavi Hernández en el passat, ha acusat de manera significativa els recurrents problemes físics.

Aquesta temporada, Andreas Christensen gairebé no ha gaudit de minuts de joc excepte a la recta final de campanya on va disputar diversos partits. Hansi Flick sempre ha valorat positivament el seu compromís, però sap que la competència és màxima i que algú ha de sortir. Joan Laporta exigeix 30 milions, però segurament es conformaria amb una xifra inferior.