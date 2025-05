Confirmat, Lamine Yamal preocupa el Barça: 'Les seves condicions per renovar espanten'

Lamine Yamal i el Barça ja negocien l'extensió de contracte del jove jugador espanyol. Lamine Yamal acaba contracte al juny de 2026, però el Barça assegura tenir la seva renovació molt avançada. De totes maneres, ‘e-Notícies’ ha pogut corroborar que el crack espanyol format a la Masia no li ho posarà gens fàcil al Barça: les seves exigències espanten i preocupen a Can Barça.

Lamine Yamal ha assegurat en un parell d'ocasions que vol i desitja seguir jugant al Barça, però la veritat és que també exigeix moltes condicions per renovar ja. Lamine Yamal complirà 18 anys el pròxim 13 de juliol de 2025, moment en què ja podrà signar un contracte professional de llarga durada.

El Barça vol aprofitar-ho per lligar a Lamine Yamal amb un contracte d'uns 6 anys, però el futbolista espanyol exigeix que es compleixin diversos requisits per signar. Lamine Yamal, representat per l'agent portuguès Jorge Mendes, és partidari de signar un contracte una mica més curt, ja que prefereix rendir i després treure una millora de contracte substancial. El Barça ha parlat amb Lamine Yamal i ja li ha comunicat que no està per la labor: volen que l'astre de Mataró segueixi molts anys més.

Confirmat, Lamine Yamal es passa amb el Barça i espanta: 'Exigeix fitxatges'

Lamine Yamal ho té clar: el jove prodigi del Barça vol seguir creixent al club culer, però exigeix i molt per renovar quan compleixi els 18 anys d'edat.

Lamine Yamal no només exigeix ascendir en l'escala salarial del Barça, també ha demanat diversos fitxatges perquè el club segueixi sent competitiu. El principal al Barça serà retenir a Lamine Yamal, però Joan Laporta sap que per això haurà d'acudir al mercat de fitxatges.

Des del Barça, però, els dubtes han estat presents. La situació financera del Barça segueix marcant la política de nous fitxatges i de renovacions, motiu pel qual la continuïtat de Lamine Yamal encara no està del tot assegurada.

Lamine Yamal i el Barça estan destinats a entendre's, però l'atacant culer no li ho podrà gens fàcil per seguir jugant al Camp Nou. Lamine Yamal vol convertir-se en el jugador millor pagat de l'equip, li agradaria comptar amb l'arribada de Julián Álvarez i ha demanat la continuïtat d'Héctor Fort.

El 13 de juliol, Lamine Yamal assolirà la majoria d'edat i des d'aquest dia podrà signar un contracte com a professional. És aquí quan Joan Laporta haurà d'anunciar la durada del seu nou contracte, que tractaran que sigui per "el major temps possible".

Lamine Yamal porta ja dues temporades enlluernant a l'elit. A pesar de la seva curta edat, té en el seu palmarès: dues Lligues, una Copa del Rei, una Supercopa d'Espanya i, a nivell de seleccions absolutes, una Eurocopa.