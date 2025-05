Desvelen els detalls del fitxatge de Joan García pel Barça: 'Si l'Espanyol...'

La bona temporada del Barça no significa que tot sigui estabilitat al vestidor culé. Encara que la majoria dels jugadors han complert amb les expectatives, la porteria continua sent una gran incògnita. El retorn a la competició de Marc-André ter Stegen està generant molts dubtes i la continuïtat de Szczesny encara està en l'aire.

Davant aquesta situació, el Barça ha posat la seva atenció en un jove porter que fa temps que sona amb força: Joan García, porter de l'Espanyol. Amb tan sols 24 anys, Joan García ha aconseguit colar-se a l'agenda de grans equips europeus. La seva projecció i rendiment han despertat l'interès de clubs com el Real Madrid, el Newcastle o el Manchester City, a més del mateix Barça.

Joan García, un talent que desperta interès a Europa

Joan García ha mostrat a LaLiga que posseeix qualitats destacades per al més alt nivell. La seva joventut i capacitat per adaptar-se ràpidament el situen com una opció atractiva per a equips que busquen renovar la seva porteria. El Barça, conscient d'aquesta realitat, fa temps que segueix de prop la seva evolució.

No obstant, la competència per Joan García no és poca. Altres grans clubs també han posat els seus ulls en el porter de l'Espanyol, cosa que complica el procés de negociació. Això sí, la seva sortida sembla imminent, i amaga un secret que ha estat revelat recentment i que crida l'atenció del Barça.

La clàusula de rescissió i condicions del traspàs de Joan García

Recentment, s'han conegut detalls rellevants sobre la clàusula de rescissió de Joan García. Actualment està fixada en 25 milions d'euros, una xifra que genera dubtes al Barça. Aquesta quantitat és alta per a un jugador jove, i Laporta meditarà amb cautela com procedir.

El valor de la clàusula podria modificar-se en funció de circumstàncies concretes. Per exemple, si Joan García és convocat per Luis de la Fuente per a la Selecció Espanyola, la seva clàusula pujaria a 30 milions d'euros. Això reflecteix la gran expectativa que hi ha sobre el seu futur i l'impacte que la seva carrera internacional podria tenir en el seu valor de mercat.

D'altra banda, la clàusula de Joan García patiria un descens considerable si l'Espanyol baixa de categoria. En aquest cas, passaria a ser de tan només 15 milions, una diferència significativa. Aquest fet influeix directament en l'estratègia del Barça, que prefereix esperar i analitzar la situació de l'etern rival abans de prendre una decisió definitiva.

I si no és Joan García?

Joan García, malgrat el que s'ha explicat, no és l'únic candidat a ocupar la porteria del Barça la propera temporada. Amb els dubtes de Ter Stegen i Szczesny, Deco i Joan Laporta han pentinat el mercat a la recerca d'alternatives, i s'han topat amb dues de molt interessants. El primer juga a França, el segon a Anglaterra.

Més enllà de Joan García, el Barça vigila de prop Chevalier, del Lille, i Bart Verbruggen, del Brighton. Tots dos encaixen en les necessitats del club català i estan sent sondejats. Això sí, com ja hem dit, el club català prioritza el porter de l'Espanyol, així que esperarà a final de curs per prendre una decisió.