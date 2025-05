Joan Laporta somia amb el seu fitxatge, però Simeone s'avança: l'Atleti paga 60 'kilos'

Joan Laporta té diversos objectius per reforçar el Barça la pròxima temporada. El seu gran favorit continua sent Rafael Leao, l'extrem portuguès de l'AC Milan. Laporta s'ha reunit en diverses ocasions amb Jorge Mendes, agent de Leao, per forçar el seu fitxatge.

No obstant això, les exigències del Milan compliquen l'operació. El club italià demana més de 100 milions per la seva estrella. Per ara, l'acord entre Barça i Milan sembla llunyà i sense tancament a curt termini.

Álex Baena, l'alternativa de Joan Laporta

Encara que Leao continua sent el gran desig, Joan Laporta ha posat la mirada en un altre jugador clau: Álex Baena, l'hàbil mitjapunta del Villarreal. Laporta considera que Baena encaixaria en l'estil únic del Barça i seria un reforç ideal.

El preu d'Álex Baena ve donat per la seva clàusula de rescissió, establerta en 60 milions, una xifra assumible per al club culé. Però l'Atleti de Simeone també el segueix molt de prop. De fet, els matalassers parteixen amb avantatge i ja han programat una reunió amb el submarí groc per tancar el fitxatge.

Álex Baena, màxim assistent i favorit de Simeone

L'any passat, Álex Baena va ser el màxim assistent de les cinc grans lligues. El seu rendiment ha mantingut un alt nivell aquesta temporada, captant l'atenció de diversos clubs. Simeone confia que Baena pugui aportar molt a l'Atleti.

Per la seva banda, Joan Laporta també s'ha fixat en Álex Baena com una peça clau per renovar el mig del camp del Barça. No obstant això, la forta aposta econòmica de l'Atleti podria ser decisiva. Simeone vol tancar ràpidament aquesta incorporació per reforçar la seva plantilla.

L'amor d'Álex Baena pel Barça no serà correspost

Álex Baena ha confessat en diverses entrevistes la seva admiració pel Barça. El jugador somiaria amb vestir la samarreta culé algun dia. No obstant això, l'Atleti sembla portar la davantera en aquesta cursa.

L'Atlètic ja ha fixat una reunió en els pròxims dies per ultimar els detalls del traspàs. Joan Laporta haurà de replantejar les seves opcions si Baena acaba signant amb l'Atleti. L'operació sembla estar molt avançada i pròxima a tancar-se.

La dificultat per fitxar Rafael Leao i la probable pèrdua d'Álex Baena obliguen a Joan Laporta a explorar altres opcions. El Barça necessita reforçar els seus extrems i centre del camp per competir al màxim nivell. El mercat d'estiu es presenta intens i amb competència forta, especialment amb l'Atleti.