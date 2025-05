Juanma Castaño deixa clar qui és l'enemic nº1 de Lamine Yamal: 'Només cal...'

Lamine Yamal està completant una temporada espectacular amb el FC Barcelona sota la direcció de Hansi Flick. El '19' va debutar a l'elit amb només 15 anys gràcies a la confiança de Xavi Hernández i des d'aleshores no ha deixat de sorprendre. És, sens dubte, la perla més brillant de La Masia en anys recents: des de la marxa de Messi no s'havia vist un talent amb tant impacte al Camp Nou.

Juanma Castaño parla alt i clar de Lamine Yamal

L'últim a rendir-se a la qualitat de Lamine Yamal ha estat Juanma Castaño, presentador de El Partidazo de la cadena COPE. Juanma no va dubtar a destacar la maduresa i el nivell del jove extrem després de la seva actuació davant el Villarreal.

"Lamine Yamal té detalls d'estrella. Contra l'Espanyol també em van agradar molt els seus detalls. Va acabar el partit sense dir res, ni riure ni aixecar el puny, com dient ‘he fet el que havia de fer i ja està’", va afirmar el periodista esportiu.

El seu company, Paco González, va afegir més elogis a l'anàlisi: "El que em flipa de Lamine és la seva maduresa futbolística. Gairebé mai no tria malament, no és irregular. El normal en els joves és que alternin partits bons i dolents, però ell sempre apareix quan l'equip està encallat i diu ‘me la jugo jo’".

Juanma Castaño desvela la gran amenaça de Lamine Yamal

Malgrat la pluja d'elogis, Juanma Castaño va encendre una alarma que preocupa al Barça. Per al presentador, l'únic obstacle real en la carrera de Lamine Yamal són les lesions. "Crec que en el cas de Lamine només cal tocar fusta perquè les lesions el respectin", va indicar amb preocupació.

El físic ha estat el gran enemic de joves promeses al Barça, recordant el cas d'Ansu Fati, el talent del qual va quedar frenat per lesions. Per això, és crucial que Lamine Yamal cuidi el seu cos per evitar aquests contratemps i poder seguir brillant amb la samarreta culer durant molts anys.

Lamine Yamal ja és una estrella en ascens, amb un talent que fascina a experts i aficionats. La seva importància per al Barça és indiscutible, però el seu èxit dependrà també de la seva capacitat per mantenir-se sa i evitar lesions. El club, el cos tècnic i el propi jugador treballen per protegir el seu físic i assegurar un futur brillant en el futbol mundial.