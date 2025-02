Confirmat, Frenkie de Jong es queda, Hansi Flick s'acomiada del seu gran desig

La situació de l'holandès Frenkie de Jong al Barça ha donat un gir radical en les últimes setmanes, de defenestrat a ídol. De Jong va estar a la rampa de sortida l'estiu passat i l'únic que ho va evitar va ser la seva lesió. Degut a això ha estat lluny dels terrenys de joc durant diversos mesos per culpa d'un esquinç al turmell dret.

Frenkie ha passat una de les èpoques més complicades al Barça des que va arribar l'estiu de 2019 provinent de l'Ajax. El migcampista arribava amb aureola de crack i així ho va demostrar en les primeres temporades, la seva gran classe és indiscutible. Posteriorment, les seves contínues lesions i problemes físics el van fer entrar en una irregularitat que no li ha beneficiat en absolut.

Però a més dels seus problemes físics, la seva negativa a renovar amb el club i a no acceptar les noves condicions econòmiques ofertes han comportat tensió entre ambdues parts. Tanmateix, després del seu retorn als terrenys de joc, Hansi Flick li ha anat donant més minuts i l'holandès ha anat responent. Aquest passat diumenge, Frenkie de Jong va desencallar el partit, va entrar a la segona part donant molta més fluïdesa al joc d'atac del Barça.

Hansi Flick fa canviar d'opinió a Frenkie de Jong

El Barça estava encallat en el seu encontre contra el Deportivo Alavés i Hansi Flick va trobar en Frenkie de Jong el futbolista capaç de canviar la dinàmica del partit. El tècnic alemany ha elogiat el creixement de De Jong en els últims encontres disputats, Frenkie ha canviat els xiulets de la graderia per aplaudiments. Contra l'Alavés, el Barça va posar una marxa més amb Frenkie al camp, completant amb èxit els 41 passis que va realitzar durant l'encontre.

Ja no queda rastre dels problemes de turmell que el migcampista ha tingut durant els últims mesos. De Jong es troba amb confiança, es nota al camp amb les seves bones actuacions, contra l'Alavés va substituir Casado i li va canviar la cara a l'equip. És per això que ara el '21' es mostra disposat a renovar el seu contracte, fins i tot acceptant una considerable rebaixa salarial.

Deco i Laporta ja treballen en el seu nou contracte, que es signarà abans que acabi la present temporada. Sens dubte, una gran notícia per als interessos del FC Barcelona, però que també té les seves conseqüències negatives. I és que si Frenkie de Jong segueix, Hansi Flick es quedarà sense el seu gran desig: Joshua Kimmich.

Frenkie de Jong deixa fora el desig Hansi Flick: Joshua Kimmmich

Frenkie de Jong ha ignorat durant mesos l'oferta de renovació que el Barça li va transmetre en el seu moment, creant una tensió evident amb la directiva. Tanmateix, ara tot ha canviat i està disposat a acceptar les noves condicions salarials que la directiva culé li proposa. Hansi Flick ha aconseguit tornar-li el somriure i ara l'holandès vol tornar la confiança signant el seu nou contracte.

Això sí, si De Jong acaba renovant el seu vincle amb el Barça, el fitxatge desitjat per Hansi Flick es quedarà a l'aire.Joshua Kimmich estava a l'agenda del Barça, ja que el migcampista alemany no ha renovat encara amb el Bayern i s'intueix la seva sortida el proper estiu. Ara bé, amb Casadó, Marc Bernal recuperat i Frenkie de Jong en plenes condicions i havent renovat, el fitxatge de Kimmich ja no seria necessari.

Veurem què acaba succeint, però és evident que les coses han canviat per bé al Barça. La recuperació econòmica és total i ara, a nivell esportiu, Hansi Flick li ha donat un altre aire a l'equip. Si Frenkie de Jong es puja al vaixell culé, la felicitat serà màxima.