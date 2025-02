Sorpresa! Fabrizio Romano li confirma a Flick abans del Barça-Alavés: 'Adeu...'

El Barça necessita la victòria per seguir viu en la cursa pel títol de lliga, però per damunt de tot per aprofitar l'ensopegada del Real Madrid. Ahir, davant l'RCD Espanyol, els d'Ancelotti van caure derrotats contra tot pronòstic, ajustant la classificació i impulsant les il·lusions dels nois de Flick. No obstant això, Deco i Laporta també estan pendents del que succeeix en les últimes hores del mercat de fitxatges que es tanca demà.

En aquest sentit, el gran protagonista del dia d'avui i de les pròximes hores serà, una vegada més, Fabrizio Romano. El periodista italià, expert en traspassos, afronta una jornada plena de feina i de notícies inesperades. I, precisament, una de les seves últimes confirmacions afecta, directament, el Barça.

Flick s'assabenta de la veritat gràcies a Fabrizio Romano

Des de la seva arribada, Flick s'ha adaptat a les necessitats del club sense protestar i aportant solucions enginyoses als reptes que havia de superar. Una de les seves primeres mesures va ser prescindir de Gündogan, peça clau l'any passat, i apostar per Casadó. Però a més, la recuperació de Raphinha i el gran nivell mostrat per Lewandowski també porten el seu segell.

Ara bé, des de fa ja algunes setmanes, Flick ha deixat clar que no compta amb Ansu Fati. El '10' està en la rampa de sortida, però s'aferra al seu lloc, cosa que impedeix que el Barça pugui incorporar nous futbolistes. Recordem que el club català s'acaba d'acollir a la norma 1:1, així que només pot gastar el mateix que ingressi.

Sense la marxa d'Ansu Fati, Flick no pot comptar amb el seu gran desig: Marcus Rashford. L'extrem anglès ha demanat sortir del Manchester United i Fabrizio Romano havia filtrat que la seva preferència era el Barça. Rashford ha esperat per veure si Deco i Laporta trobaven la solució que permetés la seva arribada a la Ciutat Comtal, però sembla que ja és massa tard: ja té nou equip.

Sí, perquè Fabrizio Romano ha assegurat just abans del Barça-Alavés que Marcus Rashford se'n va a l'Aston Villa. En aquests moments està passant el reconeixement mèdic. Una notícia realment dura per a Flick, que esperava poder comptar amb Rashford per al tram final de la temporada.

Lamine Yamal, Raphinha i Lewandowski ja ho saben

Sense Marcus Rashford i amb Ansu Fati sense minuts, Lamine, Raphinha i Lewandowski hauran de jugar gairebé tots els partits. Només Ferran Torres entra en la rotació de Flick, així que el risc és màxim. Una lesió en aquest moment de la temporada podria ser fatal per a les aspiracions del Barça.

Veurem si Deco i Laporta tenen temps de tancar una altra operació. Fabrizio Romano ha filtrat que Marcus Rashford se'n va a l'Aston Villa, així que el Barça haurà de valorar altres opcions com Joao Félix. En les últimes hores, el lusità ha sonat per tornar, així que tot pot passar.