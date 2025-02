Frenkie de Jong dona la sorpresa al Barça! Filtren els detalls del seu nou contracte

Frenkie de Jong, migcampista neerlandès del Barça, ha tingut una temporada marcada per la irregularitat. Una lesió a l'inici el va mantenir allunyat dels terrenys de joc, i el seu procés de recuperació va ser més prolongat del que s'esperava. Tot i això, sota la direcció de Hansi Flick, ha anat recuperant minuts i confiança en l'equip.

No obstant això, el seu rendiment no ha assolit el nivell que l'afició culer esperava. Aquesta situació ha generat crítiques i, en més d'una ocasió, els seguidors han demanat la seva sortida del club. El seu contracte actual finalitza el 2026, i fins fa poc, Frenkie de Jong es mostrava reticent a negociar una renovació, cosa que alimentava els rumors sobre una possible marxa.

Un gir inesperat en el futur de Frenkie de Jong

En un sorprenent canvi d'esdeveniments, Frenkie de Jong ha comunicat recentment el seu desig de romandre al Barça. Aquesta decisió ha portat el director esportiu, Deco, a plantejar una nova oferta de renovació. Segons informacions recents, el club li proposa estendre el seu contracte fins al 2028, amb una reducció salarial progressiva que s'ajusta a l'actual situació econòmica de l'entitat.

Aquest nou contracte no només asseguraria la continuïtat de Frenkie de Jong en el projecte esportiu de Hansi Flick, sinó que també alleujaria la massa salarial del club. La proposta inclou incentius basats en objectius esportius, buscant equilibrar les necessitats financeres del Barça amb les aspiracions professionals del jugador. I és que un dels majors obstacles que s'havia trobat el Barça a l'hora d'intentar renovar De Jong era, precisament, l'aspecte econòmic.

La reacció de l'afició a última hora de Frenkie de Jong

La notícia de la possible renovació de De Jong ha generat diverses reaccions entre l'afició i l'entorn del Barça. Alguns seguidors consideren que, malgrat el seu rendiment irregular, el neerlandès posseeix un talent indiscutible i pot ser peça clau en el futur de l'equip. Altres, però, opinen que el seu elevat salari i les seves anteriors negatives a renovar haurien d'haver portat Frenkie de Jong a una venda per obtenir ingressos i reduir despeses.

Per la seva banda, el cos tècnic valora positivament la predisposició de Frenkie de Jong a adaptar-se a les circumstàncies del club. És cert que, durant molt de temps, el '21' es negava a rebaixar el seu salari, però ara tot ha canviat i podria ser suficient per seguir al FC Barcelona. La seva versatilitat i la seva àmplia experiència internacional són aspectes que Hansi Flick considera valuosos per al desenvolupament de l'equip en les pròximes temporades.