Confirmat, Joan Laporta ja respon a la moció de censura amb 2 fitxatges històrics

El Barça viu dies de molta activitat tant dins com fora dels terrenys de joc i, per si no fos suficient, una moció de censura contra Joan Laporta s'acosta. Segons ha pogut confirmar 'e-Notícies', un grup liderat per Jordi Farré té l'objectiu de frenar la feina de Joan Laporta amb una moció de censura, que es presentaria aquest dimecres. Aquesta moció de censura contra Joan Laporta encara no s'ha presentat, però el president s'ha afanyat i ja respon a aquestes intencions amb 2 grans fitxatges ja confirmats.

Tot i que el Barça encara no ha inscrit Dani Olmo i Pau Víctor, el club culer ha tornat a l'1:1 després de tancar la venda dels seients VIP. Joan Laporta esperava que tot sortís d'una altra manera molt diferent, però la realitat és la que és i, per tant, ara toca reaccionar acudint al mercat de fitxatges d'hivern. Joan Laporta sap que el temps corre i que, per satisfer la massa social culer, una de les grans claus és acudir al mercat de fitxatges: el Barça fitxarà.

El Barça porta mesos estudiant el mercat de fitxatges, però fins ara no havia rebut l''OK' de LaLiga EA Sports per poder gastar tants diners com s'ingressin. Ara Joan Laporta ja té la confirmació de Javier Tebas, per la qual cosa el Barça ja activa dos grans fitxatges que es tancarien, atenció, durant aquest mateix mercat de fitxatges. Després del desastre derivat de les no inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor, Joan Laporta ha de reaccionar com més aviat millor: ja contesta a la moció de censura amb 2 fitxatges.

Una moció de censura contra Joan Laporta s'acosta, el Barça respon amb 2 fitxatges ja encarrilats

L'actualitat no cessa a Can Barça i, prova d'això, és que estava previst que es presentés una moció de censura contra Joan Laporta aquest mateix dimarts. No ha acabat sent així, ja que Jordi Farré, soci i exprecandidat a la presidència del Barça, no s'ha presentat a les oficines del club, tal com tenia pensat fer. La moció de censura contra Joan Laporta encara no ha estat presentada, però el president culer sap que no té temps i, per tant, vol calmar les aigües amb 2 fitxatges.

El mercat de fitxatges ja està obert i, per tant, Joan Laporta sap que la millor manera de tranquil·litzar el soci culer, molt cansat, és fitxant talent diferencial, sobretot ofensiu. A més, Joan Laporta té molta il·lusió dipositada en la Supercopa d'Espanya que arrencarà, per al Barça, aquest pròxim dimecres a l'Aràbia (20 hores, Jeddah). Joan Laporta confia molt en l'aspecte esportiu, que lidera Hansi Flick, i, per tant, creu que si es guanyen títols des d'ara la moció de censura quedarà del tot enterrada.

Confirmat, Joan Laporta ja respon a la moció de censura amb 2 fitxatges històrics

Una moció de censura contra Joan Laporta s'acosta, però el màxim dirigent culer està disposat a respondre amb fitxatges TOP aquest mateix gener. El Barça necessita reforços, sobretot a nivell ofensiu, i Joan Laporta acudirà al mercat de fitxatges per tancar 2 acords que, segons ha pogut saber 'e-Notícies' estan molt encarrilats. La solució de Joan Laporta per combatre la moció de censura està clara: fitxar talent perquè el grup de Flick segueixi guanyant i acumulant títols oficials, començant per la Supercopa.

El Barça està a poques hores de disputar les semifinals de la Supercopa d'Espanya, però això no impedeix que Joan Laporta segueixi estudiant el mercat de fitxatges amb molta atenció. El Barça ja pot operar sota la regla de l'1:1 de LaLiga EA Sports, per la qual cosa la idea del club culer és acudir al mercat de fitxatges aquest mateix hivern. Joan Laporta ha de frenar la moció de censura que amenaça amb deixar-lo sense liderar el Barça i vol fer-ho fitxant 2 cracks mundials que arribarien aquest mateix gener.

De moment no s'ha presentat la moció de censura, però Joan Laporta sap que està a punt de caure, per la qual cosa urgeix tancar nous fitxatges per satisfer i calmar el soci culer. El primer d'aquests fitxatges és el de Jonathan Tah, qui ja ha signat el seu nou contracte amb el Barça i que arribarà aquest pròxim estiu de 2025. El segon fitxatge de Joan Laporta per esquivar la moció de censura és el de Rafael Leao, que arribarà al Barça aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern: està confirmat.