Confirmado, Joan Laporta ya responde a la moción de censura con 2 fichajes históricos

El Barça vive días de mucha actividad tanto dentro como fuera de los terrenos de juego y, por si no fuera suficiente, una moción de censura contra Joan Laporta se acerca. Según ha podido confirmar 'e-Notícies', un grupo liderado por Jordi Farré tiene el objetivo de frenar el trabajo de Joan Laporta con una moción de censura, que se presentaría este miércoles. Dicha moción de censura contra Joan Laporta todavía no se ha presentado, pero el presidente se ha apresurado y ya responde a estas intenciones con 2 grandes fichajes ya confirmados.

A pesar de que el Barça todavía no ha inscrito a Dani Olmo y Pau Víctor, el club culer ha regresado al 1:1 tras cerrar la venta de los asientos VIP. Joan Laporta esperaba que todo saliera de otra forma muy distinta, pero la realidad es la que es y, por ende, ahora toca reaccionar acudiendo al mercado de fichajes de invierno. Joan Laporta sabe que el tiempo corre y que, para contentar a la masa social culer, una de las grandes claves es acudir al mercado de fichajes: el Barça fichará.

El Barça lleva meses estudiando el mercado de fichajes, pero hasta la fecha no había recibido el 'OK' de LaLiga EA Sports para poder gastar tanto dinero como se ingrese. Ahora Joan Laporta ya tiene la confirmación de Javier Tebas, por lo que el Barça ya activa dos grandes fichajes que se cerrarían, atención, durante este mismo mercado de fichajes. Tras el desastre derivado de las no inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, Joan Laporta debe reaccionar lo antes posible: ya contesta a la moción de censura con 2 fichajes.

Una moción de censura contra Joan Laporta se acerca, el Barça responde con 2 fichajes ya encarrilados

La actualidad no cesa en Can Barça y, prueba de ello, es que estaba previsto que se presentase una moción de censura contra Joan Laporta este mismo martes. No ha terminado siendo así, pues Jordi Farré, socio y exprecandidato a la presidencia del Barça, no se ha presentado en las oficinas del club, tal y como tenía pensado hacer. La moción de censura contra Joan Laporta todavía no ha sido presentada, pero el presidente culer sabe que no tiene tiempo y, por ende, quiere calmar las aguas con 2 fichajes.

El mercado de fichajes ya está abierto y, por consiguiente, Joan Laporta sabe que la mejor manera de tranquilizar al socio culer, muy cansado, es fichando talento diferencial, sobre todo ofensivo. Además, Joan Laporta tiene mucha ilusión depositada en la Supercopa de España que arrancará, para el Barça, este próximo miércoles en Arabia (20 horas, Yeda). Joan Laporta confía mucho en el aspecto deportivo, que lidera Hansi Flick, y, por ende, cree que si se ganan títulos desde ya la moción de censura quedará del todo enterrada.

Confirmado, Joan Laporta ya responde a la moción de censura con 2 fichajes históricos

Una moción de censura contra Joan Laporta se acerca, pero el mandamás culer está dispuesto a responder con fichajes TOP este mismo enero. El Barça necesita refuerzos, sobre todo a nivel ofensivo, y Joan Laporta acudirá al mercado de fichajes para cerrar 2 acuerdos que, según ha podido saber 'e-Notícies' están muy encarrilados. La solución de Joan Laporta para combatir la moción de censura está clara: fichar talento para que el grupo de Flick siga ganando y acumulando títulos oficiales, empezando por la Supercopa.

El Barça está a pocas horas de disputar las semifinales de la Supercopa de España, pero eso no impide que Joan Laporta siga estudiando el mercado de fichajes con mucha atención. El Barça ya puede operar bajo la regla del 1:1 de LaLiga EA Sports, por lo que la idea del club culer es acudir al mercado de fichajes este mismo invierno. Joan Laporta tiene que frenar la moción de censura que amenaza con dejarle sin liderar al Barça y quiere hacerlo fichando a 2 cracks mundiales que llegarían este mismo enero.

Por el momento no se ha presentado la moción de censura, pero Joan Laporta sabe que está al caer, por lo que urge cerrar nuevos fichajes para contentar al socio culer. El primero de estos fichajes es el de Jonathan Tah, quien ya ha firmado su nuevo contrato con el Barça y que llegará este próximo verano de 2025. El segundo fichaje de Joan Laporta para esquivar la moción de censura es el de Rafael Leao, que llegará al Barça este mismo mercado de fichajes de invierno: está confirmado.