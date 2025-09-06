Adeu Barça, Andreas Christensen no ho pot evitar: fitxatge tancat, se'n va a l'Arsenal
Deco té a l'agenda un central brasiler que juga a la Premier, l'Arsenal és a punt de tancar el seu fitxatge
Després de la marxa sorprenent d'Iñigo Martínez al futbol saudita, Hansi Flick s'ha quedat únicament amb tres centrals nats, Cubarsí, Araújo i Andreas Christensen. És cert que futbolistes com Jules Koundé, Eric García o el mateix Gerard Martínez poden actuar al centre de la defensa, encara que no és la situació ideal. Flick ho sap i en el pròxim mercat hivernal el Barça pot intentar fitxar un altre central.
Noms com Bastoni o Ghéhi estan sonant amb força a l'entorn culer, tots dos són defenses de primer nivell mundial. Tanmateix, en les últimes hores, ha sorgit el nom d'un altre candidat a qui Deco fa molt de temps que segueix de prop. Parlem del central Murillo, defensa brasiler del Nottingham Forest; per dur a terme el seu fitxatge, el Barça hauria de fer una gran venda.
Tot apunta que el destí del central brasiler continuarà a la Premier anglesa, concretament a l'Arsenal de Mikel Arteta. L'equip londinenc pagarà la quantitat que el Nottingham demani per Murillo, atès el seu gran interès a fer-se amb els seus serveis. En clau Barça, sembla que el tècnic alemany s'haurà de conformar amb intentar renovar Andreas Christensen.
Murillo a l'agenda de Deco
Tancat el mercat, a Deco encara li queden carpetes per tancar; el director esportiu treballa ara en les renovacions de De Jong i Eric García. La direcció esportiva mira més endavant per millorar la plantilla de cara al futur. En aquest context, mitjans anglesos apunten a l'interès del Barça pel central brasiler del Nottingham, Murillo Costa Dos Santos.
Fitxat fa dues temporades del Corinthians, el Nottingham va pagar pel central la quantitat de 12 milions. Les seves bones actuacions li han valgut un augment en el valor de mercat, xifrat actualment al voltant dels 55 milions. Amb la pèrdua recent per la sortida d'Iñigo Martínez i la finalització del contracte del danès Christensen el 2026, el Barça està obligat a rastrejar el mercat de centrals.
El seguiment de Deco
La direcció esportiva culer té bons informes de Murillo quan ja actuava al Corinthians brasiler. Es tracta d'un central esquerrà, fort físicament, d'1,85 m, valent, ben posicionat al terreny de joc i amb bona sortida de pilota. Defensa polivalent, ja que pot ocupar també el lateral esquerre, el central del Nottingham també és seguit molt de prop per l'Arsenal de Mikel Arteta.
Deco hauria identificat Murillo com el relleu ideal del veterà central basc Iñigo Martínez, però sap que poc pot fer amb la competència de l'Arsenal. Actualment, l'Arsenal només té Gabriel Magalhaes al costat esquerre i busca afiançar aquesta demarcació amb un altre defensa de garanties. Mikel Arteta ha elogiat en diverses ocasions Murillo, i l'aposta pel jugador carioca és ferma.
