Lamine Yamal ho descobreix davant el Benfica, nou soci: Deco triga 5 minuts a acceptar

El Barça vol continuar a la zona noble de la Champions League aconseguint una nova victòria davant el Benfica. Per a això, Flick ha decidit sortir amb tot el que té disponible, un onze de gala en el qual només Szczesny ha estat la sorpresa. En atac, una vegada més, el trident format per Raphinha, Lewandowski i Lamine Yamal han fet acte de presència, completant una bona primera meitat.

Els primers 45 minuts de partit han estat molt intensos, amb el Benfica manant des del primer instant i obrint el marcador només començar. Pavlidis ha avançat els portuguesos, mentre que el '9' del Barça ha empatat poc després de penal comès sobre Alejandro Balde. Un Balde que, més enllà de la jugada de la pena màxima, està sent protagonista en els plans de Deco.

Deco té feina en el Benfica-Barça

Avui hem sabut que el Barça ha enviat diversos treballadors repartits per la nit de Champions. I és que el club català està seguint de prop a Tah i Wirtz, del Leverkusen, però també a un futbolista del Benfica. Lamine Yamal el coneix perfectament i aprova la seva arribada, ja que ja s'ha enfrontat amb ell aquesta nit i sap de què és capaç.

Parlem d'Álvaro Carreras, que avui està sent observat per Deco com a possible suplent d'Alejandro Balde per a la pròxima temporada. Abans del partit, el Barça ja tenia en el radar l'ex del United per les seves actuacions prèvies i ara la decisió està presa. Flick ha demanat reforçar ambdós laterals i qui millor que el lateral espanyol per seguir dotant de més qualitat a la plantilla del tècnic alemany.

Álvaro Carreras, en l'agenda de Deco

El rendiment de Álvaro Carreras aquesta nit davant el FC Barcelona està sent més que notable. Ha repartit l'assistència del primer gol i, pocs minuts després, ha estat a punt de regalar el segon. Ha estat després d'un brillant robatori a Lamine Yamal, qui se les ha hagut de veure aquesta nit amb el '3' del Benfica.

Álvaro Carreras té 21 anys i el seu valor de mercat és de 18 milions d'euros. Amb el seu perfil, s'adaptaria perfectament al joc del FC Barcelona i seria un suplent de luxe per a Alejandro Balde, per la qual cosa Deco ja està treballant en l'operació. És cert que de moment només existeix interès i no hi ha oferta concreta, però el Barça busca recanvi per a Balde i Carreras podria ser l'elegit si el Benfica accepta.