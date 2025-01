Confirmado, intercambio cerrado entre Barça y Milan: se va para que llegue Rafael Leao

El Barça ha regresado a la norma 1:1 y ya puede gastar todo lo que ingrese. Una situación que llena de felicidad a la directiva culé, que por fin puede plantearse grandes incorporaciones para seguir mejorando la plantilla. Y, en este sentido, el candidato favorito de Joan Laporta para que vista la camiseta culé es la estrella del AC Milan: Rafael Leao.

El extremo es la debilidad del presidente del Barça desde hace tiempo y el pasado verano ya estuvo muy cerca de llegar al FC Barcelona. Finalmente, Olmo ocupó su lugar, pero Laporta no se rinde y lo volverá a intentar. Eso sí, ahora lo hace con una propuesta realmente interesante para el AC Milan: un intercambio por Rafael Leao con el que todos saldrían ganando.

Rafael Leao solo saldrá del AC Milan para ir al Barça

Rafael Leao es uno de los mejores extremos del momento, pero estos últimos meses no han sido fáciles para él. Y es que Fonseca, que fue nombrado nuevo entrenador del AC Milan el verano pasado, lo apartó de la titularidad. Una decisión que ha provocado el creciente interés del Barça en su situación.

Por suerte para él, el AC Milan decidió prescindir de Fonseca hace algunas semanas para que llegase Sérgio Conceiçao. Desde entonces, Rafael Leao ha vuelto a ser indiscutible en el once inicial, pero pese a ello no se puede descartar una poisble salida. Y más tras conocer los planes del equipo italiano, que desean reforzar su parcela ofensiva con la llegada de un nuevo extremo para que compita directamente con Leao.

Sí, porque el AC Milan quiere a Ferran Torres y en el Barça se frota las manos, pues la posibilidad de fichar a Rafael Leao es cada vez más real. Los de Conceiçao buscan mejorar su rendimiento en ataque y han pensado en el '7' del FC Barcelona como opción ideal. Un escenario que permite negociar a Joan Laporta por Leao.

Ferran Torres y dinero por Rafael Leao

El AC Milan no dejará que Rafael Leao se marchase por menos de 70 millones de euros, cantidad muy alta para el Barça. Por suerte para los culés, los italianos quieren a Ferran Torres, lo que podría abaratar la operación. Teniendo en cuenta que no está rindiendo y que no tiene oportunidades en la Ciudad Condal, la salida del '7' es una solución ideal para fichar a Leao.

Sin embargo, pese al interés del AC Milan y la necesidad del Barça, Ferran Torres ya ha afirmado públicamente en numerosas ocasiones que no piensa en salir del club catalán. Es feliz en la Ciudad Condal con su rol actual y quiere seguir. Sin embargo, la última palabra la tendrá Joan Laporta, quien está deseando activar el trueque con el Milan para que llegue Rafael Leao.