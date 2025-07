Cop de mall per a Vinícius Júnior: la FIFA confirma la gran notícia i Florentino Pérez reacciona

El Real Madrid no ha pogut complir el seu objectiu al Mundial de Clubs. Després d'un inici prometedor, els pupils de Xabi Alonso es van plantar a les semifinals amb bones sensacions. Tanmateix, el PSG va ser molt superior i va deixar el conjunt blanc sense la tan desitjada final.

L'ensopegada ha fet molt de mal a l'entorn madridista. S'esperava més de l'equip, especialment de les seves grans figures. Entre elles, un dels més assenyalats ha estat Vinícius Júnior: el '7' del Real Madrid no està en el seu millor moment i això s'ha notat a la competició.

Des que va perdre la Pilota d'Or davant Rodri, Vinícius no ha tornat a ser el mateix. Tot i que les seves xifres no són dolentes —22 gols i 19 assistències en més de 4.600 minuts—, la veritat és que les sensacions són preocupants. El brasiler, que per a molts continua sent el millor, ha perdut aquella xispa que el feia imparable.

Vinícius Júnior ja no encara amb la mateixa confiança ni marca les diferències com abans. És com si hagués deixat de creure's que és el més determinant del món. I això, en la seva manera de jugar a futbol, es nota.

La FIFA posa la cirereta al Mundial de Clubs

Al Mundial de Clubs, el rendiment de Vinícius Júnior ha estat especialment fluix. Només ha marcat un gol en sis partits i ha passat desapercebut en els enfrontaments importants. I, per si no fos prou, la FIFA ha anunciat una gran notícia que agreuja la seva situació: Gonzalo García, que ha format parella amb Vinícius, ha estat el màxim golejador amb quatre dianes.

La dada ha sorprès molts, però no als qui segueixen el dia a dia del vestidor blanc. Gonzalo està en un moment dolç i ha aprofitat cada oportunitat que li ha donat Xabi Alonso. Mentre que, per la seva banda, Vinícius Júnior fa molts mesos que està desaparegut.

Florentino Pérez ho deixa clar a Vinícius Júnior

Davant d'aquest panorama, Florentino Pérez ha decidit intervenir. El president del Real Madrid feia mesos que treballava en la renovació de Vinícius Júnior. El jugador volia convertir-se en el millor pagat del vestidor, fins i tot per sobre de Mbappé, i ampliar el seu contracte per uns quants anys més.

Tanmateix, després de la pobra actuació de Vinícius Júnior al Mundial de Clubs i l'explosió de Gonzalo García, Florentino Pérez ha optat per frenar la renovació. Segons fonts properes al club, el president ha decidit ajornar qualsevol decisió fins que comenci la propera temporada.

Florentino vol veure com reacciona Vinícius i si és capaç de recuperar el seu millor nivell. El president ja ha demostrat amb els seus actes que ningú no és intocable al Real Madrid, i Vini no serà l'excepció.

La renovació, que semblava segura, ara està a l'aire. Tot dependrà del rendiment del brasiler els pròxims mesos. El missatge del club és clar: cal guanyar-se el lloc cada dia, sense importar el nom que portis a l'esquena.