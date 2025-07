Confirmat, el Barça rep una gran oferta per Marc Casadó: tots els detalls

Marc Casadó ha estat una de les grans revelacions del Barça i del futbol nacional aquesta passada temporada. Amb la greu lesió de Marc Bernal en les primeres jornades, Hansi Flick li va donar l’alternativa al jove migcampista de 21 anys. Juntament amb Pedri, no van trigar a compenetrar-se a la perfecció, essent essencials a la medul·lar de l’equip dirigit per Hansi Flick.

La seva habilitat per distribuir joc, combinar i aportar tant en defensa com en atac, el van convertir en un jugador important per a l’equip. El seu protagonisme va ser essencial fins a l’arribada de Frenkie de Jong en reaparèixer després de la seva lesió. Amb la incorporació de l’holandès al grup, el protagonisme de Casadó va començar a disminuir.

Tanmateix, al llarg de la temporada el jugador ha demostrat una maduresa sorprenent per la seva edat. La seva capacitat per llegir el joc i prendre decisions ràpides li ha permès brillar en moments crucials. El seu compromís defensiu ha estat igualment destacat, convertint-se en tot un pulmó i recuperador de pilotes a la medul·lar.

El futur de Marc Casadó

El futur del migcampista format a la pedrera és tota una incògnita; el seu talent no ha passat desapercebut i ha despertat l’interès de diversos equips europeus. La competència a la medul·lar és forta i Hansi Flick ha demostrat tenir la seva confiança en Frenkie de Jong. A la segona part de la temporada, l’internacional neerlandès ha estat indiscutible per a Flick.

Amb una renovació molt encarrilada, el futur de De Jong, tal com ell mateix ho ha afirmat recentment, passa pel Camp Nou. A això, cal afegir la plena recuperació de Marc Bernal, en qui tant confia Hansi Flick, com va quedar demostrat abans de la seva lesió. Davant d’aquest escenari, no seria estrany pensar que Marc Casadó decidís fer les maletes per tenir més protagonisme.

Primera oferta del Bayern Leverkusen per Casadó

El Bayern Leverkusen està obligat a reinventar-se després d’una sèrie de sortides que han afectat la seva columna vertebral. Futbolistes tan importants com Florian Wirtz, Jonathan Tah i Frimpong han deixat l’equip. L’equip alemany pensa en Marc Casadó com un fitxatge clau per donar consistència a la seva medul·lar.

Amb les vendes indicades, el Leverkusen compta amb recursos suficients per afrontar el fitxatge del jugador format a la pedrera blaugrana. El club alemany hauria fet arribar una primera oferta de 20 M fixos més 10 M en variables. Tanmateix, Laporta no estaria disposat a negociar per menys de 50 M pel jugador català.

Marc Casadó té contracte en vigor fins al 2028 amb una clàusula que ascendeix fins als 100 M; segons Transfermarkt, el jugador té un valor de mercat de 30 M. El Barça demana per Casadó un mínim de 50 M per traspassar-lo, encara que en principi el futbolista no desitja canviar d’equip. En conseqüència, és molt probable que Casadó tingui l’última paraula i només una oferta irrenunciable el podria moure del Camp Nou.