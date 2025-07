Oficial, Marcus Rashford trenca el seu silenci i anuncia el seu futur: 'Vaig al...'

Marcus Rashford, davanter anglès amb contracte amb el Manchester United, ha trencat el seu silenci i ja ha anunciat el seu futur més immediat com a jugador. Marcus Rashford no vol seguir a Anglaterra, on s'ha consolidat com a estrella de la Premier League i el seu objectiu és jugar al Barça, quelcom que ja ha confirmat públicament. Ara bé, Marcus Rashford ha trencat el seu silenci entre els seus afins i ha confirmat que, si res es torça, ja té nou equip per al proper curs: aviat serà oficial.

Fa ja algunes setmanes, Marcus Rashford va aparèixer al canal de YouTube d'uns famosos creadors de contingut espanyols per explicar que estava treballant molt dur i per llançar missatges públicament. Un d'aquests missatges anava vinculat a Lamine Yamal, ja que per Marcus Rashford seria un somni coincidir amb el crack del Barça, que acaba de fer 18 anys.

Rashford es rebaixarà el sou un 40% amb l'objectiu de poder encaixar en el 'fair play' del Barça, que continua sent molt limitat. El Barça està satisfet amb l'operació, sobretot perquè Flick volia reforçar el flanc esquerre, ja que només es compta amb Raphinha actualment.