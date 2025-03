Confirmado, Hansi Flick cancela su fichaje, no lo quiere: 'Ni metiendo 15 goles'

Hansi Flick llegó al Barça hace unos meses y todo ha ido a mejor desde el instante en el que aterrizó en la Ciudad Condal. El entrenador, con mano dura, está logrando que los futbolistas muestren todas sus cualidades. Suele tomar las decisiones más acertadas y no permite que nadie se salga del camino que él considera el adecuado.

El Barça está en un gran momento deportivo y la plantilla está encantada con el nuevo dirigente; varios lo han confirmado en los medios. La directiva, aunque con limitaciones, está dispuesta a darle a Hansi Flick algún que otro fichaje. Curiosamente, uno de los que más ilusión haría a la afición está fuera de los planes del alemán.

Hansi Flick y su equipo

Hansi Flick es justo el tipo de persona que le hacía falta al Barça: experiencia y disciplina en estado puro. El alemán no permite las faltas de respeto y quiere tenerlo todo bajo control; además, no le cuesta nada poner sanciones. Se sabe que, por norma suya, los jugadores tienen que ir vestidos al partido con la ropa oficial del club.

Además, varios futbolistas han sido castigados a lo largo de la temporada por llegar tarde a charlas o entrenamientos. Jules Koundé ya se ha quedado dos veces sin jugar a causa de su impuntualidad, la cual, según Flick, es intolerable. Otro caso es el de Iñaki Peña, a quien le salió muy caro: perdió su puesto de forma definitiva.

Hansi Flick, aunque es consciente de la situación del Barça, le ha pedido a la directiva un extremo izquierdo de calidad. La idea es que Raphinha pueda tener descanso, ya que lo está jugando absolutamente todo y con una intensidad muy alta. Han sonado nombres como Sané, Luis Díaz o Nico Williams, pero la directiva piensa en otro.

El extremo izquierdo al que Hansi Flick no quiere

Hansi Flick no quiere vivir del pasado y su intención es mirar hacia el futuro: las "vacas sagradas" no tienen espacio en su plantilla. André Cury, quien trajo a Neymar al Barça en 2013, ha afirmado públicamente que su vuelta al club catalán es factible. Deco también admitió públicamente que a Neymar no se le podía decir que no y que era una opción a contemplar.

En principio, Joan Laporta le ha puesto las condiciones a Neymar de marcar 15 goles y mantener una buena forma física si quiere volver. De todos modos, Hansi Flick, que tiene control total sobre su plantilla, no lo quiere ni aunque meta 15 goles.