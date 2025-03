Confirmat, Frenkie de Jong renova amb el Barça: sou i condicions del seu nou contracte

El FC Barcelona va anunciar el passat 23 de gener de 2019 el fitxatge d'una de les promeses amb més futur en el futbol europeu, el migcampista Frenkie de Jong. Encara que el seu fitxatge es va anunciar al gener, l'holandès no va arribar fins a l'estiu del mateix any. L'acord entre el Barça i l'Ajax es va tancar a canvi de 75 milions fixos i 11 més en variables, convertint-se en un dels traspassos més cars de la història.

Frenkie de Jong arribava amb una aureola estel·lar: signava fins al juny de 2024 i les expectatives a Can Barça eren immillorables. El seu gran valedor va ser l'entrenador Ronald Koeman, que veia en De Jong el líder indiscutible de la medul·lar culer per a molts anys. No obstant això, cinc anys després de la seva arribada, la realitat és que el '21' ha tingut una trajectòria irregular marcada per problemes físics.

Frenkie de Jong ha estat fora de la competició durant llargs períodes de temps, cosa que ha provocat moltes crítiques a la seva persona. Aquest fet, unit al fet que el seu sou és el segon més elevat de la plantilla, només per darrere de Lewandowski, l'ha col·locat en el punt de mira en els últims mesos. I, per si fos poc, fins fa poc es negava a renovar el seu contracte, posant en risc la precària economia culer.

El migcampista internacional pels Països Baixos ha rebutjat diverses propostes de Deco en els últims mesos. No volia acceptar unes condicions clarament a la baixa, cosa que obligava el Barça a forçar el seu traspàs abans que pogués sortir gratis al juny de 2026. No obstant això, en les últimes setmanes tot ha canviat.

Hansi Flick salva a Frenkie de Jong: de venda a renovació

Un cop recuperat de la seva última lesió, Frenkie de Jong ha anat entrant paulatinament en els plans de Hansi Flick. A poc a poc va guanyant confiança i protagonisme en l'esquema del tècnic alemany fins a fer-se amb un lloc en l'onze inicial. Flick ha recuperat la millor versió del '21' i la seva situació al Barça ha donat un canvi radical.

Actualment, Frenkie de Jong és imprescindible, i això ha provocat un gir de 180 graus en la planificació del FC Barcelona. Deco, conscient del seu rol, ha decidit tornar a intentar la seva renovació, però aquesta vegada modificant els detalls per fer la proposta més atractiva. Això sí, Joan Laporta ho té clar: si Frenkie vol seguir a la Ciutat Comtal haurà de signar abans d'acabar la present temporada, no vol demorar més temps aquest tema.

El nou contracte de Frenkie de Jong surt a la llum

Segons s'ha informat, les noves condicions imposades pel Barça són molt més apetitoses per a Frenkie de Jong. En primer lloc, el club català ha decidit mantenir el seu salari, reduint la part fixa i augmentant la variable en funció dels objectius aconseguits. Un primer pas que el '21' celebra i agraeix.

Però a més, el Barça ha realitzat una altra concessió: ha modificat la seva clàusula de rescissió. Com ja va passar amb Araújo, Frenkie de Jong veurà reduïda la seva clàusula de 400 a 80 milions, cosa que podria facilitar la seva sortida i evitaria que marxi completament gratis. La durada encara no ha estat confirmada, però es rumoreja que podria allargar el seu vincle amb el FC Barcelona fins a 2029.

Tot apunta que Frenkie de Jong acabarà acceptant aquestes noves condicions i posarà fi al culebró de la seva renovació.