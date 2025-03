Adeu Reial Madrid, hola PSG: El nou Luka Modric fa un favor a Arda Güler

Arda Güler va arribar al Reial Madrid a l'estiu de 2023 amb grans expectatives. El seu fitxatge va ser un dels grans culebrons del mercat i el jove turc va aterrar al Bernabéu amb la missió de fer aixecar als aficionats dels seus seients. No obstant això, la seva primera temporada va estar marcada per les lesions, i no va ser fins al tram final quan va començar a mostrar la seva qualitat en els pocs partits que va poder jugar.

Aquest curs, semblava que les coses serien completament diferents. Arda Güler va tenir més oportunitats de jugar, especialment al principi de la temporada, quan Carlo Ancelotti li va donar minuts en diverses competicions. No obstant això, la ferotge competència per un lloc a la medul·lar ha relegat al jove turc a la banqueta de manera habitual.

Els titulars habituals, com Jude Bellingham i Luka Modric, han ocupat les posicions que Arda Güler esperava assolir, cosa que ha dificultat la seva alineació en l'onze inicial. I, per si fos poc, Florentino Pérez porta diversos mesos seguint la pista d'un prometedor mitjapunta que podria arribar al Bernabéu aquest mateix estiu. Això sí, en les últimes hores el seu nom ha començat a sonar amb força en l'òrbita del PSG.

Més competència per a Arda Güler

A mesura que s'acosta el mercat d'estiu, Florentino Pérez té clar que necessita més talent a la medul·lar. El president del Reial Madrid busca un jugador que pugui ser el successor natural de Luka Modric, qui ja té 38 anys.

En aquest sentit, el jugador que ha estat en el radar del club blanc és Franco Mastantuono, interior de River Plate al qual molts comparen amb Luka Modric pel seu estil. Aquest fitxatge complicaria encara més les opcions d'Arda Güler de trobar un lloc fix en l'onze titular.

L'interès del PSG en Franco Mastantuono

Malgrat l'interès del Reial Madrid en Franco Mastantuono, sembla que el PSG ha pres la davantera en aquesta operació. Segons apunten des de 'River Noticias', el club francès està disposat a pagar 50 milions d'euros per fitxar el jove talent de River Plate.

Aquesta notícia ha sorprès a molts, ja que el Reial Madrid havia estat considerat el favorit per fer-se amb els seus serveis. El PSG, amb el seu fort projecte i l'ambició de reforçar el seu mig del camp, sembla haver convençut al jugador i el seu entorn.

Oportunitat per a Arda Güler

Aquest gir en la carrera de Franco Mastantuono podria obrir una nova porta per a Arda Güler. Amb el fitxatge de Mastantuono pel PSG, el turc podria trobar més espai al Reial Madrid, ja que la competència al mig del camp del club es reduiria una mica.

Arda Güler, que ha jugat només 1.088 minuts aquesta temporada, té molt per demostrar i el seu futur al Bernabéu podria ser més prometedor si la situació canvia. Malgrat la falta de rodatge al camp, el seu talent segueix intacte i el Reial Madrid podria trobar en ell un jugador clau en el futur.