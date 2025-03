Adeu al PSG, o Al-Khelaifi posa 100M€ o se'n va al Barça: 'El mercat de fitxatges...'

El mercat de fitxatges està tancat, però el Barça està a res de tancar el seu segon fitxatge de l'estiu i només el PSG d'Al-Khelaifi pot evitar-ho pagant 100 milions. Si res es torça, el PSG d'Al-Khelaifi no mourà fitxa i, per tant, el Barça confirmarà la seva segona operació per a la pròxima temporada, que està molt a prop de poder concretar-se. El primer fitxatge, ja tancat, és el de Jonathan Tah, però el Barça ha continuat fent els deures i està molt a prop d'arribar a un acord amb un lateral dret.

Segons ha pogut saber 'e-Notícies', només Al-Khelaifi pot evitar que aquest lateral, amb molta projecció i talent, acabi fitxant pel Barça. De fet, Al-Khelaifi hauria de pagar 100 milions d'euros per evitar que aquest carriler rebutgi la proposta del Barça i acabi fitxant pel PSG de Luis Enrique. El PSG estava interessat a tancar aquest possible fitxatge, però la veritat és que Al-Khelaifi no vol sobrepagar per cap jugador i, per tant, sembla que es retirarà de la subhasta.

El Barça, conscient de les aparicions habituals i molt inesperades per part del PSG, segueix una mica preocupat, però considera que Al-Khelaifi no perdrà el cap per intentar espatllar aquest fitxatge. Joan Laporta continua preparant el pròxim mercat de fitxatges i sembla que el Barça el començarà amb bon peu: retorn al Camp Nou i, per ara, 2 nous fitxatges ja confirmats. Flick està orgullós de la seva plantilla, però sap que el Barça farà un gran salt de qualitat fitxant un parell o tres de jugadors que elevin el nivell de rotació.

El Barça està a res de certificar un gran cop sobre la taula i en forma de fitxatge: un objectiu del PSG s'allunya de París i serà culer. El fitxatge està molt encaminat i servirà, com venim comentant fa setmanes, per reforçar el lateral dret del primer equip. Hansi Flick compta amb Jules Koundé, lateral dret titular, però no amb un Héctor Fort que sortirà cedit durant la pròxima temporada.

El tracte de Flick amb Héctor Fort no està sent "del tot just" segons fonts de la direcció esportiva culer, però la veritat és que l'entrenador alemany té els seus motius. Flick considera que Fort no està preparat i que té moltes llacunes defensives, motiu pel qual vol apostar per un altre lateral que està a un pas de ser fitxat. Només Al-Khelaifi, president del PSG, pot evitar-ho: la solució per als francesos seria pagar 100 milions d'euros, una cosa que sembla tan impossible com improbable.

Dir adeu al PSG no és fàcil, però es posa una mica més de cara si s'accepta una oferta del Barça. És el que farà, en aquest cas concret, el futbolista de l'Almeria Marc Pubill, lateral de 21 anys nascut a Terrassa que fitxarà pel Barça aquest pròxim mercat de fitxatges.

Segons ha avançat la periodista Sara Escriu en el seu compte de 'X' (abans Twitter), el Barça i Pubill han arribat a un acord per unir-se aquest pròxim estiu. "El jugador de l'Almeria és l'escollit per reforçar el carril dret", ha explicat Escriu, qui prèviament ja va avançar altres moviments del mercat de fitxatges.