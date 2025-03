Barça i Frenkie de Jong negocien, des de fa diversos mesos, la renovació del migcampista neerlandès, capità del primer equip i internacional amb els Països Baixos. Durant el passat mercat de fitxatges, Frenkie de Jong va estar més fora que dins del projecte de Hansi Flick, però amb l'entrenador alemany, el centrecampista ha tornat a espavilar. Després d'uns bons mesos sobre el terreny de joc, el Barça s'ha posat seriosament i vol renovar a Frenkie de Jong, però hi ha una sorpresa amb la seva nova clàusula.

Frenkie de Jong, qui té un salari de 19 milions d'euros per temporada, acaba contracte el 2026, motiu pel qual el Barça està obligat a renovar-lo o a vendre'l. La idea del club culer és clara i així ho ha fet saber a Frenkie de Jong: a Can Barça volen comptar amb el neerlandès, però amb diverses condicions. La principal és baixar la clàusula de rescissió, la qual cosa permetria que el Barça vengués el jugador durant les pròximes temporades: no serà ni de 20 ni de 30, hi ha sorpresa.

Frenkie de Jong, migcampista del Barça, és un dels millors pagats de la primera plantilla culer i Deco segueix treballant per renovar-lo. Frenkie de Jong no havia donat senyals de vida i tot semblava indicar que forçaria per sortir lliure una vegada acabés el seu contracte, però tot ha donat un gir totalment radical. En aquestes últimes setmanes, Frenkie de Jong ha trucat a Deco, director esportiu del Barça, i ha transmès la seva voluntat de renovar, cosa que es valora molt al Barça.

Ni 20 ni 30, nova clàusula per a Frenkie de Jong després de l'última reunió sorpresa

Sembla que, després de mesos de discussions, Barça i Frenkie de Jong estan condemnats a entendre's d'una vegada per totes. Una vegada s'ha recuperat dels seus problemes físics, Frenkie de Jong ha fet un gran pas endavant i s'ha convertit en peça clau per a Flick. El Barça ja negocia amb el representant del neerlandès, Ali Dursun, amb l'objectiu d'allargar la continuïtat del migcampista de 27 anys d'edat.

Una de les claus de la negociació serà la clàusula de rescissió de Frenkie de Jong, que podria baixar substancialment, així com va succeir amb Ronald Araújo, central uruguaià. La idea del Barça és clara: mantenir el salari de Frenkie de Jong, però donar-li més pes als variables per rendiment, cosa que motivaria molt més al centrecampista culer.

A més, el Barça vol que la clàusula de Frenkie de Jong sigui de 80 milions d'euros: en cas de mal rendiment, la venda estaria fixada en aquest preu concret. Barça i Frenkie de Jong segueixen negociant, però tot sembla indicar que, llevat de sorpresa d'última hora, l'acord es tancarà durant aquest pròxim mes.