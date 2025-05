Oficial, Carlo Ancelotti realitza un inesperat canvi després del Clàssic: 'Seràs titular'

El Real Madrid es va veure superat pel Barça en el Clàssic del passat cap de setmana, perdent per 4-3. Els de Carlo Ancelotti van començar el partit amb bon peu, amb Kylian Mbappé avançant els blancs amb un gol matiner. No obstant això, en pocs minuts, el Barça va capgirar el marcador, posant-se 3-2 abans del descans.

Malgrat els esforços d'Ancelotti per canviar la dinàmica en la segona meitat, el Real Madrid no va aconseguir remuntar i va acabar caient derrotat. La derrota deixa el Madrid sense opcions clares de guanyar LaLiga, però encara queden tres partits per acabar i el tècnic italià vol anar-se'n per tot el que val.

La importància del pròxim partit davant el Mallorca

Malgrat la dura derrota en el Clàssic, Carlo Ancelotti està decidit a acabar el seu mandat de la millor manera possible. Aquest dimecres, el Real Madrid s'enfronta al Mallorca en un partit sense gaire en joc, però, tot i així, Ancelotti vol assegurar la victòria.

El tècnic italià aprofitarà aquesta ocasió per provar algunes alternatives en la seva alineació, atès que diversos dels seus jugadors clau estan absents. Un dels canvis obligats serà en la defensa, on el Real Madrid no té prou efectius disponibles.

L'oportunitat per a Jacobo Ramón i Jesús Vallejo

Carlo Ancelotti ha confirmat que, davant l'absència de Tchouaméni per acumulació de targetes, Jacobo Ramón i Jesús Vallejo seran considerats per ocupar el lloc en la defensa.

Aquesta és una gran oportunitat per a tots dos, que no han estat titulars amb regularitat en el que va de temporada. Per a Jacobo Ramón i Jesús Vallejo, aquest podria ser l'últim tren per demostrar la seva vàlua en el primer equip del Real Madrid. La competència en la defensa del Madrid és ferotge, per la qual cosa tots dos jugadors saben que es juguen molt en aquest encontre.

Un futur incert per a Jacobo Ramón i Jesús Vallejo

El partit davant el Mallorca serà crucial per a Jacobo Ramón i Jesús Vallejo. Tots dos es juguen l'oportunitat de quedar-se amb un lloc en el primer equip per a la pròxima temporada.

El fet que Carlo Ancelotti els permeti jugar com a titulars demostra que no té més opcions, però també els dona la possibilitat de guanyar-se un lloc a la defensa. L'actuació de tots dos jugadors serà clau per decidir si tenen un futur al Real Madrid o si han de buscar un altre club. Tot dependrà del seu rendiment en aquest crucial encontre davant el Mallorca.

Amb aquest partit, el Real Madrid espera tancar la temporada amb el focus posat en el futur, amb jugadors com Jacobo i Vallejo lluitant pel seu lloc al club.