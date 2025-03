Confirmat, del Barça al PSG, Joan Laporta no pot i autoritza la seva marxa a París

Joan Laporta té en ment diversos objectius TOP per a la pròxima campanya i el més important passa per recuperar l'estabilitat financera. Laporta sap que aquest és un tema clau per poder ser competitius en el mercat de fitxatges. En els últims anys no ha pogut dur a terme certes operacions per culpa de la situació econòmica del club català.

Un altre dels desitjos de Joan Laporta és que l'equip torni a jugar al nou Camp Nou com més aviat millor. Recordem que la seva estrena estava prevista per a novembre de 2024, però tot fa indicar que no es podrà inaugurar fins a la pròxima temporada. Conscient d'això, Laporta ha decidit centrar tota la seva atenció en el mercat de fitxatges.

En aquest sentit, el president del FC Barcelona està treballant activament per incorporar un '9' de prestigi per a la pròxima temporada. Lewandowski ja té 36 anys, així que és moment de pensar a trobar el seu relleu. Tanmateix, el que no esperava Joan Laporta són les condicions que ha posat el Newcastle per deixar sortir Alexander Isak, el seu gran favorit.

Alexander Isak: un impossible per a Joan Laporta

Diversos noms han estat damunt la taula de Joan Laporta per reforçar la davantera en el pròxim mercat de fitxatges. Viktor Gyökeres, de l'Sporting de Portugal, o el mateix Haaland, del City, han aparegut com a possibles reforços. Ara bé, davant la impossibilitat de dur a terme aquestes incorporacions pel seu alt cost, el nom d'Alexander Isak ha guanyat força.

L'internacional suec és un vell conegut del futbol espanyol, ja que va tenir un pas exitós per la Reial Societat. Després, el 2022, el Newcastle es va fer amb els seus serveis previ pagament de 75 milions d'euros. I ara Alexander Isak s'ha convertit en un dels millors '9' de la Premier League.

Alexander Isak és actualment el tercer golejador de la Premier només superat per Salah amb 25 gols i Haaland amb 20. Les seves grans actuacions han despertat l'interès de diversos clubs europeus, entre ells el Barça. Això sí, el Newcastle no està disposat a deixar marxar el seu referent a qualsevol preu i demanarà 170M pel seu traspàs, obligant Joan Laporta a cancel·lar el seu fitxatge.

El PSG sí que paga el que demana el Newcastle per Alexander Isak

Amb l'arribada de Luis Enrique a la banqueta del PSG les coses han canviat de forma radical en el conjunt francès. L'asturià prima un equip sòlid i compromès abans que les individualitats que caracteritzaven anteriorment els de París.

En aquest sentit, Luis Enrique, per desgràcia de Joan Laporta, ha posat el seu focus en Alexander Isak. Per reduir el cost de l'operació, el PSG estaria disposat a oferir algunes de les seves estrelles. Recordem que Isak té contracte fins a 2028, així que els de París necessiten trobar fórmules alternatives per rebaixar els 170M que demana el Newcastle.

Davant tal escenari, Joan Laporta sap que no podrà competir amb el múscul econòmic del PSG. La direcció esportiva del Barça haurà de buscar un nou objectiu per a la seva línia ofensiva.