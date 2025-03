Dani Olmo tremola, la data límit s'acosta: el seu futur al Barça penja d'un fil

Dani Olmo es va convertir aquest passat estiu en el gran fitxatge del Barça. Després de ser una de les figures d'Espanya a l'Eurocopa i haver-se criat a La Masia, el club català va pagar 60 milions d'euros per portar-lo de tornada a casa. A més, la seva clàusula de rescissió es va establir en 500M, demostrant així la importància que tindrà en el nou projecte de Hansi Flick.

Dani Olmo va començar la temporada com un coet, integrant-se ràpidament en l'esquema de Flick. El seu rendiment golejador en els primers partits va ser altíssim, però els problemes físics i l'embolic amb la seva inscripció han frenat la seva progressió. El '20' del Barça només ha jugat, fins al moment, 24 partits.

En total, suma 1.215 minuts disputats havent marcat 7 gols i repartit 5 assistències. Sens dubte, Dani Olmo apunta a ser un pilar molt important per al Barça quan aconsegueixi la regularitat que tant necessita. No obstant això, en poc més d'un mes, la seva aventura a la Ciutat Comtal podria arribar a la seva fi.

Què passa ara amb Dani Olmo?

A principis de temporada, el Barça va tenir molts problemes per inscriure Dani Olmo. Recordem que només va poder ser inscrit gràcies a la lesió de Christensen. No obstant això, aquí no va acabar l'embolic, ja que Javier Tebas va arribar a denunciar el club català per evitar que el '20' pogués seguir jugant a partir de gener.

Amb l'entrada del nou any, el culebró del Barça amb Dani Olmo va explotar definitivament. LaLiga, organisme dirigit per Javier Tebas, va realitzar un comunicat en el qual assegurava que el FC Barcelona no havia aconseguit canviar la seva situació econòmica. Davant tal escenari, Tebas va assegurar que Olmo no podia seguir jugant, però per sort per al club català, el CSD va concedir la cautelar.

Una mesura provisional que va permetre a Dani Olmo seguir jugant, però està arribant a la seva fi. Molt aviat coneixerem el resultat final d'aquest culebró.

El 8 abril es decideix el futur de Dani Olmo

El pròxim 8 abril es compleix el termini màxim per conèixer la resolució del CSD. Dani Olmo i Pau Victor van ser inscrits a LaLiga de forma temporal, a l'espera de resoldre's el recurs del Barça. L'entitat que presideix Laporta defensa que la documentació per poder inscriure els jugadors va ser enviada en temps i forma requerits.

Per la seva banda, LaLiga defensa que la documentació es va enviar el dia 3 gener, havent vençut el termini tres dies abans. En cas que Dani Olmo es quedés sense llicència, el Barça recorreria a la justícia ordinària per sol·licitar una nova mesura cautelar d'urgència. Aquesta mesura es sol·licitaria perquè pogués acabar jugant fins a final de temporada.

La mesura es basaria en el fet que el club va enviar en temps i forma correcta la documentació per a la inscripció dels futbolistes. El litigi entre les parts radica en el fet que la documentació necessària per a la inscripció no va arribar a temps. Obert el pròxim mercat de fitxatges d'estiu, aquesta situació es resoldrà de forma automàtica atès que els comptes culers ja inclouran el salari del futbolista amb el seu límit salarial.