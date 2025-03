Jude Bellingham demana un fitxatge de la Premier: Florentino respon amb un intercanvi

Jude Bellingham ha aconseguit consolidar-se ràpidament com una de les figures més importants del Real Madrid. El seu rendiment i lideratge dins del camp l'han convertit en una peça fonamental del club blanc i la seva actitud sempre positiva l'ha fet ser un jugador molt respectat.

Des de la seva arribada, Bellingham ha demostrat ser un jugador compromès amb el club, sempre expressant el seu amor pel Real Madrid. Aquesta connexió ha estat clau perquè Florentino Pérez li atorgui una gran confiança i presti atenció a les seves opinions pel que fa a les possibles incorporacions.

En aquest sentit, diverses fonts apunten que Jude Bellingham ha sol·licitat el fitxatge d'Adam Wharton, pivot defensiu del Crystal Palace. Bellingham considera que el jove anglès seria un gran reforç per a la medul·lar del Real Madrid, destacant la seva capacitat per recuperar pilotes i el seu equilibri al centre del camp.

No obstant això, encara que valora les opinions de Jude Bellingham, Florentino Pérez no considera urgent fitxar un centrecampista defensiu. En concret, el president del Real Madrid creu que la zona ja està prou coberta amb jugadors com Camavinga, Tchouaméni o Ceballos. Això sí, el president blanc sí que sembla estar disposat a tancar un intercanvi per un altre crack de la Premier League.

Possible intercanvi entre Real Madrid i Bournemouth

En lloc de seguir la suggerència de Jude Bellingham, Florentino Pérez sembla estar prenent un altre rumb en els seus plans per al mercat d'estiu. En aquest sentit, el Real Madrid estaria valorant un intercanvi que podria involucrar Fran García.

El lateral esquerre del Madrid podria ser traspassat al Bournemouth a canvi de Milos Kerkez, defensa de l'equip anglès. Aquest intercanvi ha generat expectació, ja que Kerkez és un jove amb molt potencial i la seva arribada al Real Madrid podria donar-li més profunditat a la defensa.

Fran García ha tingut una temporada sòlida, amb 27 partits disputats fins ara, però no acaba de convèncer perquè Ancelotti li doni l'etiqueta d'indiscutible. Malgrat el seu rendiment, la millor versió de Ferland Mendy sembla cada cop més a prop i molts creuen que aquest tornarà a recuperar el seu lloc com a titular. Això faria que Fran García hagués de seguir sent el seu suplent, cosa que el podria portar a buscar una nova oportunitat lluny del Bernabéu.

El futur de Fran García al Bournemouth

Una sortida de Fran García podria ser una opció que tant el jugador com el club valorin positivament. El lateral esquerre podria retrobar-se amb Andoni Iraola, qui ja el coneix del seu pas pel Rayo Vallecano.

Iraola, actual entrenador del Bournemouth, podria ser el factor decisiu perquè Fran García faci el canvi a la Premier League. Una possibilitat que li obre la porta cap a una nova etapa, on podria tenir més oportunitats de jugar com a titular a la defensa.

Sense dubte, el futur de Fran García està per decidir. No obstant això, la competència al Real Madrid, sumada a la possibilitat de reunir-se amb Iraola al Bournemouth, fa que la seva sortida a l'estiu sigui cada cop més probable.