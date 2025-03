Oficial, es confirma el del Camp Nou! L'afició del Barça reacciona a l'última hora

Joan Laporta va assumir el càrrec de president en el que molt probablement era el pitjor moment del Barça. Ara, després de molt esforç, els de la Ciutat Comtal estan remuntant després d'uns anys foscos, però no ha estat gens senzill. Els aficionats estan plenament il·lusionats amb el projecte esportiu que hi ha i l'estadi torna a estar sempre ple.

Gràcies a Hansi Flick, els futbolistes estan mostrant al món el seu millor futbol, el qual està sent el millor d'Europa. És per això que l'afició del Barça esperava veure el seu equip jugar al nou Camp Nou aquesta mateixa temporada. Per desgràcia, les últimes imatges diuen tot el contrari i els culers han esclatat.

Joan Laporta no compleix la seva paraula amb el Camp Nou

El Barça ha hagut de fer front a moments difícils i a situacions a les quals molta gent no hauria sabut reaccionar. Per sort per als culers, Joan Laporta sí que ha sabut plantar cara a les adversitats. De fet, ha aconseguit que l'entitat entri en la regla 1:1 del Fair Play financer.

Totes les notícies semblen ser bones, però n'hi ha una que no acaba d'agradar a l'afició. En principi, el nou Camp Nou havia d'estar llest al novembre de 2024, però s'ha vist que no ha estat així. Després es va dir que per gener o febrer, però tampoc; fins i tot es va arribar a parlar de maig, però la realitat és molt diferent.

Ara, les últimes imatges demostren que és impossible que el nou Camp Nou estigui llest per dins d'un parell de mesos. Sport ha filtrat unes imatges fetes amb dron en les quals es veu que encara hi ha molta feina per fer a l'estadi. Encara que Joan Laporta i el seu seguici fa temps que diuen que aquesta temporada es podrà estrenar el camp, la realitat és que no.

Nova data d'estrena del Camp Nou

Si bé és veritat que la situació a la qual ha hagut d'enfrontar-se Laporta és complicada, la realitat és que les notícies falses no han agradat als seguidors. Segons sembla, els de la Ciutat Comtal no podran tornar al Camp Nou fins a la 2025-26. De fet, és possible que ni puguin començar la temporada en ella; hauran de seguir a Montjuic.

Els culers segueixen a l'espera de saber la veritable data d'inauguració, però hauran de seguir esperant. No podem donar res per fet, però és probable que l'ambient s'acabi tensant encara més. Joan Laporta, de moment, no s'ha pronunciat.